Хэмилтон усомнился в легальности носков Риккардо
Лидер чемпионата мира также заподозрил, что в кокпите болида Renault есть лишние отверстия
Участники пресс-конференции после финиша Гран При Айфеля стали свидетелями забавного диалога между Льюисом Хэмилтоном и Даниэлем Риккардо.
Когда австралиец в очередной раз затронул тему холодной погоды, стоявшей на «Нюрбургринге» по ходу всего гоночного уик-энда, то рассказал собравшимся, что перед гонкой надел на ноги сразу две пары носков.
«У тебя там дырка в кокпите, что ли? – отреагировал победитель гонки. – Моим ногам, наоборот, постоянно жарко. Кстати, а две пары носков – это вообще законно?»
«Только не подавай на меня протест, – ответил Риккардо, который только что принес команде Renault первый подиум с 2011 года. – Пожалуйста, только не сегодня!»
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Айфеля
|Сессия
|Гонка
|Пилоты
|Даниэль Риккардо
|Автор
|Кирилл Качнов