Хэмилтон усомнился в легальности носков Риккардо

Участники пресс-конференции после финиша Гран При Айфеля стали свидетелями забавного диалога между Льюисом Хэмилтоном и Даниэлем Риккардо.

Когда австралиец в очередной раз затронул тему холодной погоды, стоявшей на «Нюрбургринге» по ходу всего гоночного уик-энда, то рассказал собравшимся, что перед гонкой надел на ноги сразу две пары носков.

«У тебя там дырка в кокпите, что ли? – отреагировал победитель гонки. – Моим ногам, наоборот, постоянно жарко. Кстати, а две пары носков – это вообще законно?»

«Только не подавай на меня протест, – ответил Риккардо, который только что принес команде Renault первый подиум с 2011 года. – Пожалуйста, только не сегодня!»