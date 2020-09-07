Хэмилтон упрекнул Red Bull за отношение к Гасли

Сенсационная победа французского пилота AlphaTauri на Гран При в Монце сделала его 109-м человеком в истории, сумевшим выиграть этап Формулы 1. Благодаря удачной тактике Гасли оказался в группе лидеров, после чего смог использовать свой шанс, сдержав в концовке Карлоса Сайнса.

Сезон-2019 Пьер начинал в составе Red Bull, но уже после 12 гонок его заменили на Алекса Элбона, отправив назад в «младший» коллектив.

Гасли впервые поднялся на подиум той же осенью, финишировав вторым в Сан-Паулу, а в минувший уик-энд стал сильнейшим в итальянской гонке.

Льюис Хэмилтон одним из первых поздравил Пьера с победой, после чего не преминул подколоть Red Bull.

«Пьер – отличный парень, я считаю его очень талантливым, – отметил шестикратный чемпион. – И мне не кажется, что в Red Bull отнеслись к нему справедливо, когда отказались от услуг. Любому пилоту непросто, когда происходит подобное, и я ему сочувствовал.

Вы не всегда можете вновь обрести уверенность после такого, выступая не в самой быстрой команде, но он уже в прошлом году выступал очень сильно.

А сейчас выиграл, что очень непросто. Так что я впечатлен».

Льюис добавил: «Он заслужил этот успех – и надеюсь, это откроет новые возможности для его карьеры.

Кроме того, он побил ту команду, которая от него отказалась. И это точно задело их».

Red Bull не удалось заработать в Монце очков. Макс Ферстаппен не финишировал из-за проблем с мотором, Алекс Элбон стал только 15-м.