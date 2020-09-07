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Формула 1 / Гран При Италии / Новость

Хэмилтон упрекнул Red Bull за отношение к Гасли

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Хэмилтон упрекнул Red Bull за отношение к Гасли
Автор:
, Редактор Ф1

По мнению Льюиса, победа в Монце подтвердила талант Пьера Гасли – и недостаточно справедливое отношение к нему со стороны

Сенсационная победа французского пилота AlphaTauri на Гран При в Монце сделала его 109-м человеком в истории, сумевшим выиграть этап Формулы 1. Благодаря удачной тактике Гасли оказался в группе лидеров, после чего смог использовать свой шанс, сдержав в концовке Карлоса Сайнса.

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Сезон-2019 Пьер начинал в составе Red Bull, но уже после 12 гонок его заменили на Алекса Элбона, отправив назад в «младший» коллектив. 

Гасли впервые поднялся на подиум той же осенью, финишировав вторым в Сан-Паулу, а в минувший уик-энд стал сильнейшим в итальянской гонке.

Льюис Хэмилтон одним из первых поздравил Пьера с победой, после чего не преминул подколоть Red Bull.

«Пьер – отличный парень, я считаю его очень талантливым, – отметил шестикратный чемпион. – И мне не кажется, что в Red Bull отнеслись к нему справедливо, когда отказались от услуг. Любому пилоту непросто, когда происходит подобное, и я ему сочувствовал.

Вы не всегда можете вновь обрести уверенность после такого, выступая не в самой быстрой команде, но он уже в прошлом году выступал очень сильно. 

А сейчас выиграл, что очень непросто. Так что я впечатлен».

Льюис добавил: «Он заслужил этот успех – и надеюсь, это откроет новые возможности для его карьеры. 

Кроме того, он побил ту команду, которая от него отказалась. И это точно задело их». 

Red Bull не удалось заработать в Монце очков. Макс Ферстаппен не финишировал из-за проблем с мотором, Алекс Элбон стал только 15-м. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Италии
Пилоты Льюис Хэмилтон , Пьер Гасли
Команды AlphaTauri , Red Bull Racing
Автор Люк Смит

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