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Формула 1 / Гран При Бельгии Новости

Хэмилтон: Верните зрителям деньги!

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Действующий чемпион Формулы 1 считает, что зрителям должны вернуть деньги за билеты

Хэмилтон: Верните зрителям деньги!

Гонка Формулы 1 в Спа фактически не стартовала из-за дождя, однако официально она состоялась, а пилоты получили по половине очков фактически по порядку, определенному квалификацией.

По правилам, для того, чтобы признать гонку состоявшейся, пилоты должны проехать минимум два полных круга. В первый раз их выпустили на трассу позади машины безопасности, однако условия не позволили начать гонку, и организаторы вывесили красные флаги.

Спустя несколько часов машины вновь выехали на трассу позади автомобиля безопасности и вновь вернулись в боксы, так и не начав гонку. Однако официально два круга они проехали.

После произошедшего Льюис Хэмилтон назвал такое решение «плохим» и фактически обвинил организаторов в том, что те формально провели гонку только для тобо, чтобы не возвращать деньги в случае ее отмены.

«Все решили деньги, – заявил Хэмилтон в эфире Sky F1. – Мы проехали два круга, гонка формально состоялась и все получили свои деньги. Но мне кажется зрителям нужно вернуть стоимость билетов, так как они не увидели того за чем пришли.

Жаль, что технически мы не могли отложить гонку на завтра. Мне нравится эта трасса, нравится здесь выступать. А то, что произошло сегодня гонкой не являлось. Решение провезти нас два круга за машиной безопасности было плохим выбором.

Между первым выездом и вторым дождь не перестал. Так что была только одна причина для того, чтобы выпустить нас на эти два круга снова. От того мне так обидно за болельщиков».

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