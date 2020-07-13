Хэмилтон упрекнул Ferrari в отказе бороться с расизмом

Формула 1 начала сезона-2020 с акций в поддержку борьбы с расизмом, одним из вдохновителей которых стал Льюис Хэмилтон. Пилоты и команды единогласно выступили против расовой дискриминации, выйдя в майках с антирасистскими лозунгами перед Гран При Австрии. Однако Хэмилтон считает, что серия сделала не достаточно.

«Я думаю, и другие команды, и те, кто устанавливает правила, могут сделать гораздо больше, – заявил Хэмилтон. – На нашем прошлом собрании в Zoom я сказал, что меня радует поддержка борьбы с расизмом от Ф1, но ни одна команда кроме Mercedes ничего не сказала на этот счет».

Отдельно пилот Mercedes выделил своих конкурентов из Red Bull и Ferrari: «Мы видели как механики Red Bull встают на колено, что здорово, но в том, что касается публичных выступлений от бизнеса и команд... Посмотрите на Ferrari, на них работают тысячи человек, но я от них ни слова не услышал. Нам надо, чтобы Ф1 и FIA вели команды в этих вопросах. Многие люди не знают, в чем проблема, а другие отрицают ее наличие».

Дополнительная информация: Люк Смит