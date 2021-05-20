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Формула 1 Новости

Хэмилтон: Уход Росберга меня не разочаровал

Автор:
, редактор

Льюис не чувствует потребности взять реванш

Хэмилтон: Уход Росберга меня не разочаровал

Нико Росберг был последним, кому удавалось опередить Льюиса Хэмилтона в чемпионате Формулы 1. Немец стал чемпионом мира в 2016 году, после чего сразу завершил карьеру.

Есть мнение, что это сильно раздосадовало Хэмилтона, так как лишило его шансов на реванш. Однако, сам британец отрицает, что был расстроен.

«Кажется, мне сказали об этом задолго до того, как все узнали, – рассказал Хэмилтон. – Я боролся с Нико с 13 лет и часто побеждал, так что разочарования [из-за его ухода] не почувствовал. И никакого негатива тоже. 

Ему надо было принимать свое решение. Для меня оно было ожидаемым, так что я двинулся дальше».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон , Нико Росберг
Автор Иван Матушкин

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