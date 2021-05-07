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Формула 1 Новости

Хэмилтон: Уход инженеров в Red Bull не ослабит Mercedes

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, Редактор

По мнению гонщика, сила чемпионской команды прежде всего не в отдельных личностях, а в эффективной структуре

Хэмилтон: Уход инженеров в Red Bull не ослабит Mercedes

В четверг утром команда Red Bull Racing объявила, что смогла заключить контракты с пятью ведущими инженерами-мотористами, которые прежде работали в Mercedes, а теперь усилят новый проект «Быков» по собственному производству – а в перспективе и разработке – силовых установок. 

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Комментируя эту новость, Льюис Хэмилтон назвал подобное развитие событий вполне нормальным и не выразил по этому поводу особенной озабоченности. 

«Я не особенно слежу за всем этим, – отметил британец в медиа-день накануне Гран При Испании. – Понятно, что где-то на заднем плане происходят такие вещи, но у меня есть замечательный союзник Тото [Вольф, глава команды], который наилучшим образом справится с этой ситуацией. 

Без сомнений, каждый сотрудник нашей команды очень хорош в своем деле. Неудивительно, что все хотят заполучить их. Мы вместе добились многих успехов. 

Если кто-то действительно ушел, я желаю им всего наилучшего. У каждого из нас свой путь, мы принимаем собственные решения, которые считаем правильными. 

Но это огромная команда, и она не держится на ком-то персонально. Или даже не на пятерых. Тут главное – коллектив. 

А у нас потрясающий коллектив из многих людей, который остается сплоченным и сконцентрированным на победе в чемпионате».

Льюис добавил, что кадровые перестановки никак не повлияют на него в психологическом плане: «К счастью для меня, я не концентрируюсь на таких вещах – не должен, да и не люблю… Психологические войны, которые кое-кому так нравится вести – это не про меня. 

Интересно наблюдать со стороны за небольшими противоречиями, которые возникают между людьми, за действиями отдельных персонажей. 

Я же всего лишь пытаюсь добиться от себя максимума. И знаю, что если отдам себя целиком, то смогу добиться серьезных вещей. 

Я не чувствую, что должен кого-то расталкивать или пытаться влезть в чужую голову. Отец всегда говорил мне: "Веди все разговоры на трассе". Именно так я и предпочитаю поступать».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон
Команды Mercedes
Автор Алекс Калинаукас

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