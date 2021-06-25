Хэмилтон: У Red Bull преимущество, мне надо защищаться

Льюис Хэмилтон завершил пятничные тренировки Гран При Штирии с четвертым временем. Лучший круг британца был быстрейшим во всем пелотоне, но его удалили за нарушение границ трассы.

По итогам дня Хэмилтон остался доволен своей машиной, хотя и заявил о явном преимуществе Red Bull над Mercedes.

«Ощущения не слишком плохие, – сказал Льюис. – Тут весь пелотон выступает очень плотно. Red Bull будет тяжело победить, у них есть преимущество. Может, даже не маленькое. Не знаю, как они поедут, когда включат мотор на полную мощность.

Но у меня серьезных проблем сегодня не было. Я всю неделю работал, пытаясь понять, что хочу изменить в машине. Я сейчас ей более доволен. Надеюсь, тяжелая работа начнет окупаться».

Хотя удаленный круг Хэмилтона был лучшим в пелотоне, гонщик настаивает на преимуществе Red Bull в Шпильберге: «Я сделаю все возможное, чтобы изменить машину в нужном направлении. Но мы и так выжимаем из нее максимум. Не знаю, действительно ли я отстаю на четыре десятых. Это будет видно завтра.

Мы близки по скорости, но они очень сильны. Особенно в гоночном темпе. Они наносят нам мощные удары, а нам надо защищаться и ждать возможности ответить».