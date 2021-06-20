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Формула 1 / Гран При Франции Новости

Хэмилтон: У нас не было выбора по ходу гонки

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Лидер Mercedes отказался признать стратегию своей команды ошибкой

Хэмилтон: У нас не было выбора по ходу гонки

Льюис Хэмилтон смог воспользоваться ошибкой Макса Ферстаппена на старте гонки и в первом повороте вышел в лидеры Гран При Франции. Однако затем Ферстаппен первым заехал на ранний пит-стоп и смог вернуть себе лидерство за счет быстрых грузов на свежих шинах.

Далее Red Bull, казалось, сумела окончательно переиграть соперников, зазвав Ферстаппена на еще один пит-стоп, после чего на свежих шинах голландец догнал и уверено обогнал соперников.

После финиша Хэмилтон, впрочем, заявил, что в плане стратегии его команда сделала все, что могла, а Red Bull победили просто из-за большей скорости.

«Поздравляю Макса, отличная работа, – первым делом сказал Хэмилтон. – Они просто были быстрее на прямых весь уик-энд. Учитывая наши проблемы в пятницу, я доволен сегодняшним результатом. Конечно, обидно проиграть, когда лидируешь много кругов, но под конец от моих шин ничего не осталось.

Теперь нам нужно прибавить в скорости. Нам определенно не хватает скорости на прямых, так что надо найти причину и исправить этот недостаток, будь то нехватка мощности или плохая обтекаемость болида.

Мы не ожидали, что ранний пит-стоп позволит Максу выйти в лидеры. То, что передние шины так быстро деградировали стало для нас сюрпризом. Ну и в плане стратегии наши соперники сегодня отлично справились.

Я не считаю, что мы в чем-то ошиблись. Ферстаппен с самого начала был быстрее, так что альтернативный план с одним пит-стопом был для нас единственным шансом оказаться впереди. Если бы я поехал на второй пит-стоп вслед за Максом, он бы все равно был лидером. Так что мне оставалось надеяться, что моих шин хватит до финиша».

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