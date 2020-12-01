Хэмилтон: У меня легкие симптомы, но я опустошен
Льюис рассказал, как переносит коронавирус
Льюис Хэмилтон заразился коронавирусом и не сможет выступить на Гран При Сахире. Это будет первый пропущенный Хэмилтоном этап с 2007 года, когда он дебютировал в Формуле 1.
Льюис рассказал, что не болезнь не сильно сказалась на его самочувствии, но он опечален пропущенным Гран При.
«Я просто опустошен тем, что не буду выступать на этой неделе, – написал Хэмилтон в соцсети. – С начала сезона мы с командой принимали все возможные меры предосторожности и следовали всем правилам безопасности.
К сожалению, несмотря на три отрицательных теста на прошлой неделе, вчера я проснулся с легкими симптомами болезни и сдал положительный анализ. Я сразу же ушел в изоляцию на 10 дней. Печально, что я не буду выступать, но важнее следовать протоколу и не подвергать опасности других.
Мне повезло, что симптомы легкие. Заботьтесь о себе – осторожность не бывает лишней».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Сахира Билеты
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон
|Автор
|Иван Матушкин