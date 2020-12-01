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Формула 1 / Гран При Сахира / Новость

Хэмилтон: У меня легкие симптомы, но я опустошен

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Хэмилтон: У меня легкие симптомы, но я опустошен
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, редактор

Льюис рассказал, как переносит коронавирус

Льюис Хэмилтон заразился коронавирусом и не сможет выступить на Гран При Сахире. Это будет первый пропущенный Хэмилтоном этап с 2007 года, когда он дебютировал в Формуле 1. 

Льюис рассказал, что не болезнь не сильно сказалась на его самочувствии, но он опечален пропущенным Гран При.

«Я просто опустошен тем, что не буду выступать на этой неделе, – написал Хэмилтон в соцсети. – С начала сезона мы с командой принимали все возможные меры предосторожности и следовали всем правилам безопасности.

К сожалению, несмотря на три отрицательных теста на прошлой неделе, вчера я проснулся с легкими симптомами болезни и сдал положительный анализ. Я сразу же ушел в изоляцию на 10 дней. Печально, что я не буду выступать, но важнее следовать протоколу и не подвергать опасности других. 

Мне повезло, что симптомы легкие. Заботьтесь о себе – осторожность не бывает лишней».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Сахира Билеты
Пилоты Льюис Хэмилтон
Автор Иван Матушкин

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