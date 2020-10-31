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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новость

Хэмилтон: Трасса чумовая, но веселой гонки не ждите

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Хэмилтон: Трасса чумовая, но веселой гонки не ждите
Автор:
, Главный редактор

По словам лидера чемпионата мира, одной тренировки команде Mercedes хватило, чтобы собрать всю информацию, необходимую для главных заездов уик-энда

Льюис Хэмилтон предположил, что по ходу воскресного Гран При Эмилии-Романьи у пилотов будут серьезные трудности с обгонами – поэтому гонка вряд ли будет увлекательной для зрителей. Своими впечатлениями британец поделился вскоре после окончания единственной в эти выходные тренировки.

«Трасса просто потрясающая. Мы едем невероятно быстро – когда можно и нужно будет проехать один-единственный быстрый круг, это будет просто экстаз. А вот гонка вряд ли будет такой уж хорошей – трасса быстрая, нет длинных прямых и мало резких торможений, зацеп хороший, вдобавок тут узко. Обгонять будет очень трудно. На главной прямой можно попытаться – а вот после второго поворота вряд ли что-то получится придумать.

Что касается тренировки, то она прошла здорово. Круто, когда у тебя много шин – здорово было иметь возможность использовать три комплекта. Не знаю, почему обычно нас заставляют так экономить на шинах – ведь чем больше мы ездим, тем интереснее для нас и веселее для болельщиков.

Мы хорошо поработали – и собрали всю информацию, которая нам может потребоваться. Мы понимаем, как работает каждый из типов шин. Я понимаю, в каком состоянии машина и какой она должна быть, нет никаких пробелов и никакого стресса. Хотя Red Bull не так уж много нам проигрывают, особенно в средней части трассы».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Автор Кирилл Качнов

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