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Хэмилтон: Тема лимита на зарплаты – сюрприз для нас

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Хэмилтон: Тема лимита на зарплаты – сюрприз для нас
Автор:
, Главный редактор

Шестикратный чемпион мира считает, что вопрос доходов гонщиков надо обсудить прежде всего с гонщиками

Льюис Хэмилтон назвал неожиданной информацию о том, что на телеконференции глав команд после Гран При Португалии обсуждалась в том числе идея введения лимита на зарплаты гонщиков. Ряд СМИ после этой встречи утверждали, что команды выразили принципиальное согласие с вариантом установить этот лимит на уровне 35 млн долларов (на двух пилотов в год) и соблюдать его с 2023 года.

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В настоящий момент больше на гонщиков тратят только две команды – Mercedes и Ferrari, которым (по неофициальным данным) приходится платить 40 млн Льюису Хэмилтону и 30 млн Себастьяну Феттелю. При этом шестикратный чемпион мира сейчас ведет со своим коллективом переговоры о новом контракте – и наверняка рассчитывает на повышение зарплаты. И хотя к 2023 году британец вполне может принять решение об уходе из Ф1, журналисты не могли не обратиться к нему за комментарием.

«Честно говоря, я не в курсе, что эти вещи обсуждались, – заявил Хэмилтон в паддоке недавнего Гран При Эмилии-Романьи. – Так что, для нас, пилотов, это сюрприз. Мы слышали об этой идее – но только раз, и больше года назад – на Гран При Франции. Думаю, крайне важно, чтобы решение в этом вопросе Формула 1 искала совместно с GPDA [Ассоциацией гонщиков Гран При, своего рода профсоюзом пилотов Ф1].

Это весьма чувствительный момент. Спору нет, команды Формулы 1 должны крепко стоять на ногах в финансовом плане и получать прибыль. Но, с другой стороны, в чемпионате участвуют лучшие в мире пилоты – и они должны получать не меньше, чем лучшие представители других видов спорта».

Хэмилтон считает одним из вариантов компромисса использовать опыт ряда американских чемпионатов, где зарплаты ограничены правилами – но при этом спортсмены имеют больше свободы в работе с личными спонсорами.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон
Автор Кирилл Качнов

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