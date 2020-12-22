Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Португалии
25 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
01 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
15 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
29 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сахира
06 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
13 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Хэмилтон: Судьи Ф1 больше не подловят меня

Поделились
Комментарии
Хэмилтон: Судьи Ф1 больше не подловят меня
Автор:
, Ответственный редактор

Британский чемпион пообещал, что сделает вывод из тех штрафов, которые получил в 2020 году

За время выступления в Формуле 1 Льюис Хэмилтон довольно редко получал наказания от судей FIA. Но 2020-й получился для гонщика Mercedes нетипичным: в какой-то момент он даже оказался в шаге от пропуска гонки за перебор штрафных баллов. 

Все началось в первой гонке нового чемпионата в Австрии, где Льюис выбил с трассы Алекса Элбона в борьбе за место на подиуме. Затем в Монце он въехал в боксы на запрещающий сигнал, а перед стартом в Сочи дважды провел тренировку старта там, где делать это запрещено.

Читайте также:

После завершения чемпионата Льюис признался, что воспринимал наказания излишне эмоционально, но теперь постарается сделать из них верные выводы. 

«Если говорить о FIA и судьях, то думаю, что между нами выросло взаимное уважение и понимание, – сказал семикратный чемпион мира на пресс-конференции перед недавней церемонией награждения FIA. – Я по-прежнему не считаю, что те штрафы были необходимы. Но что сделано, то сделано. Не мое дело решать, какими должны быть наказания.

Я выучил этот урок, и больше они уж точно не подловят меня на этом, можете не сомневаться». 

Гонщик добавил: «Теперь я буду предельно бдителен и осторожен при движении вперед. Это касается не только спорта, я во всем стараюсь отыскать пределы. Прибавить еще немного.

Очень сложно не переступить известную черту, оставаясь на ней. Ничего страшного, если в тех случаях я зашел за черту. Я сделал выводы и подобное больше не повторится».

Сейчас у Хэмилтона шесть штрафных баллов – это второй показатель в пелотоне после покидающего Ф1 Алекса Элбона (семь). Если гонщик зарабатывает за 12 месяцев 12 баллов, то не имеет права выступить в ближайшем Гран При.

Читайте также:

После возвращения из Mercedes Расселл решил изменить Williams

Предыдущая новость

После возвращения из Mercedes Расселл решил изменить Williams
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Александр Кабановский

Самое читаемое Сегодня

После возвращения из Mercedes Расселл решил изменить Williams
Формула 1 Формула 1 / Новость

После возвращения из Mercedes Расселл решил изменить Williams

Все обвиняют AlphaTauri в холодном прощании с Квятом. Но сам Даниил разве «теплый»?
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Все обвиняют AlphaTauri в холодном прощании с Квятом. Но сам Даниил разве «теплый»?

Анализ: за что Мазепина требуют выгнать из Формулы 1
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: за что Мазепина требуют выгнать из Формулы 1

Хэмилтон: Судьи Ф1 больше не подловят меня
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтон: Судьи Ф1 больше не подловят меня

Infiniti объявила об уходе из Ф1
Формула 1 Формула 1 / Новость

Infiniti объявила об уходе из Ф1

Ferrari создаст для Haas отдельный кластер в Маранелло
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ferrari создаст для Haas отдельный кластер в Маранелло

Гонщики Ф1 не включили Феттеля, Боттаса и Норриса в десятку лучших
Формула 1 Формула 1 / Новость

Гонщики Ф1 не включили Феттеля, Боттаса и Норриса в десятку лучших

Райкконен про 2020-й: Уже на тестах стало ясно, что все плохо
Формула 1 Формула 1 / Новость

Райкконен про 2020-й: Уже на тестах стало ясно, что все плохо

Самое важное:

Хэмилтон: Судьи Ф1 больше не подловят меня
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтон: Судьи Ф1 больше не подловят меня

После возвращения из Mercedes Расселл решил изменить Williams
Формула 1 Формула 1 / Новость

После возвращения из Mercedes Расселл решил изменить Williams

Infiniti объявила об уходе из Ф1
Формула 1 Формула 1 / Новость

Infiniti объявила об уходе из Ф1

Райкконен про 2020-й: Уже на тестах стало ясно, что все плохо
Формула 1 Формула 1 / Новость

Райкконен про 2020-й: Уже на тестах стало ясно, что все плохо

Самое читаемое

1
Формула 1

После возвращения из Mercedes Расселл решил изменить Williams

2
Формула 1

Все обвиняют AlphaTauri в холодном прощании с Квятом. Но сам Даниил разве «теплый»?

1дн
3
Формула 1

Хэмилтон: Судьи Ф1 больше не подловят меня

25мин
4
Формула 1

Анализ: за что Мазепина требуют выгнать из Формулы 1

1дн
5
Формула 1

Infiniti объявила об уходе из Ф1

Самое важное:

Хэмилтон: Судьи Ф1 больше не подловят меня
Формула 1

Хэмилтон: Судьи Ф1 больше не подловят меня

После возвращения из Mercedes Расселл решил изменить Williams
Формула 1

После возвращения из Mercedes Расселл решил изменить Williams

Infiniti объявила об уходе из Ф1
Формула 1

Infiniti объявила об уходе из Ф1

Райкконен про 2020-й: Уже на тестах стало ясно, что все плохо
Формула 1

Райкконен про 2020-й: Уже на тестах стало ясно, что все плохо

Гонщики Ф1 не включили Феттеля, Боттаса и Норриса в десятку лучших
Формула 1

Гонщики Ф1 не включили Феттеля, Боттаса и Норриса в десятку лучших

Последние видео

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции 03:09
Формула 1
12 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи 02:29
Формула 1
3 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1
10 сент. 2020 г.

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.