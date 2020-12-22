Хэмилтон: Судьи Ф1 больше не подловят меня

За время выступления в Формуле 1 Льюис Хэмилтон довольно редко получал наказания от судей FIA. Но 2020-й получился для гонщика Mercedes нетипичным: в какой-то момент он даже оказался в шаге от пропуска гонки за перебор штрафных баллов.

Все началось в первой гонке нового чемпионата в Австрии, где Льюис выбил с трассы Алекса Элбона в борьбе за место на подиуме. Затем в Монце он въехал в боксы на запрещающий сигнал, а перед стартом в Сочи дважды провел тренировку старта там, где делать это запрещено.

После завершения чемпионата Льюис признался, что воспринимал наказания излишне эмоционально, но теперь постарается сделать из них верные выводы.

«Если говорить о FIA и судьях, то думаю, что между нами выросло взаимное уважение и понимание, – сказал семикратный чемпион мира на пресс-конференции перед недавней церемонией награждения FIA. – Я по-прежнему не считаю, что те штрафы были необходимы. Но что сделано, то сделано. Не мое дело решать, какими должны быть наказания.

Я выучил этот урок, и больше они уж точно не подловят меня на этом, можете не сомневаться».

Гонщик добавил: «Теперь я буду предельно бдителен и осторожен при движении вперед. Это касается не только спорта, я во всем стараюсь отыскать пределы. Прибавить еще немного.

Очень сложно не переступить известную черту, оставаясь на ней. Ничего страшного, если в тех случаях я зашел за черту. Я сделал выводы и подобное больше не повторится».

Сейчас у Хэмилтона шесть штрафных баллов – это второй показатель в пелотоне после покидающего Ф1 Алекса Элбона (семь). Если гонщик зарабатывает за 12 месяцев 12 баллов, то не имеет права выступить в ближайшем Гран При.