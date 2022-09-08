Хэмилтон стартует с конца решетки в Монце из-за замены мотора

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Команда Mercedes приняла решение заменить силовую установку на болиде Льюиса Хэмилтона. Это будет уже четвертый мотор, так что пилот отправляется в конец стартовой решетки.

Точная позиция Хэмилтона на старте пока не известна, так как ожидается, что и другие пилоты могут получить новые силовые установки. В частности, это может касаться Серхио Переса.

Двигатель на машине Хэмилтона получил повреждение еще в Спа, когда семикратный чемпион столкнулся на первом круге с Фернандо Алонсо. Команда изучила состояние силовой установки и рискнула использовать ее в Зандфорте, но предпочла заменить ее перед следующим Гран При.

Напомним, что помимо Хэмилтона новый мотор, турбину и узел MGU-H в Монце получит Валттери Боттас. Из-за этого он потеряет 15 позиций на старте.

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