Хэмилтон стартует с конца решетки в Монце из-за замены мотора
Пилоту поставят новую силовую установку взамен поврежденной в Спа
Команда Mercedes приняла решение заменить силовую установку на болиде Льюиса Хэмилтона. Это будет уже четвертый мотор, так что пилот отправляется в конец стартовой решетки.
Точная позиция Хэмилтона на старте пока не известна, так как ожидается, что и другие пилоты могут получить новые силовые установки. В частности, это может касаться Серхио Переса.
Двигатель на машине Хэмилтона получил повреждение еще в Спа, когда семикратный чемпион столкнулся на первом круге с Фернандо Алонсо. Команда изучила состояние силовой установки и рискнула использовать ее в Зандфорте, но предпочла заменить ее перед следующим Гран При.
Напомним, что помимо Хэмилтона новый мотор, турбину и узел MGU-H в Монце получит Валттери Боттас. Из-за этого он потеряет 15 позиций на старте.
|Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Боттас начнет ГП Италии с новым мотором, но в конце решетки
«Прости, приятель». Хэмилтон отказал Риккардо в шансе занять его место
Самое важное:
Сайнс и Шумахер присоединятся к Хэму в конце решетки
Все больше гонщиков меняют силовые установки в Монце
«Прости, приятель». Хэмилтон отказал Риккардо в шансе занять его место
Пилот Mercedes подтвердил, что намерен выступать в Формуле 1 еще долгое время
Хэмилтон стартует с конца решетки в Монце из-за замены мотора
Пилоту поставят новую силовую установку взамен поврежденной в Спа
Боттас начнет ГП Италии с новым мотором, но в конце решетки
Финскому пилоту потребуются новые элементы силовой установки после поломки в Зандфорте