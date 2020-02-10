«Хэмилтон стареет». Ферстаппен ждет завершения карьеры чемпиона

Льюис Хэмилтон завоевал пять титулов чемпиона Формулы 1 за шесть последних лет. Британцу уже 35 лет, а его контракт с Mercedes истекает в этом сезоне, но пока Хэмилтон не собирается покидать чемпионат. Его соперник из Red Bull Макс Ферстаппен считает, что Льюис будет выступать, пока получает сильнейшие машины в пелотоне.

«Льюис стареет, кажется, ему уже 35, – сказал Ферстаппен в интервью Auto Zeitung. – Вечно он выступать не будет, в какой-то момент остановится. Но это больше зависит от команды, чем от Льюиса. Если Mercedes продолжит строить хорошие машины, с которыми можно брать титулы, то зачем ему уходить?»

Ферстаппен похвалил всех своих конкурентов по чемпионату, отметив, что ключевой вклад в завоевание титулов делает машина: «И Хэмилтон, и Феттель, и Леклер отличные пилоты. Но все разные. Льюис очень хорош, я уважаю его как сильного гонщика. Но пилот зависит от машины. Если бы Фернандо Алонсо выступал за Mercedes, выигрывал бы он. Надо еще попасть в команду, которая будет так доминировать».