«Хэмилтон стареет». Ферстаппен ждет завершения карьеры чемпиона

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
30 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
37 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Вьетнама
Билеты
02 апр.
-
05 апр.
Следующее событие через
51 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Китая
Билеты
16 апр.
-
19 апр.
Следующее событие через
65 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
79 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
86 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
100 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
114 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
121 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
135 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
142 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
156 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
170 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
198 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
205 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
219 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
226 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
240 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
254 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
261 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
275 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
289 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

«Хэмилтон стареет». Ферстаппен ждет завершения карьеры чемпиона

Поделились
Комментарии
«Хэмилтон стареет». Ферстаппен ждет завершения карьеры чемпиона
Автор:
, редактор
10 февр. 2020 г., 07:49

Гонщик Red Bull полагает, что шестикратный чемпион мира уйдет, когда его машина не будет лучшей в пелотоне.

Льюис Хэмилтон завоевал пять титулов чемпиона Формулы 1 за шесть последних лет. Британцу уже 35 лет, а его контракт с Mercedes истекает в этом сезоне, но пока Хэмилтон не собирается покидать чемпионат. Его соперник из Red Bull Макс Ферстаппен считает, что Льюис будет выступать, пока получает сильнейшие машины в пелотоне.

«Льюис стареет, кажется, ему уже 35, – сказал Ферстаппен в интервью Auto Zeitung. – Вечно он выступать не будет, в какой-то момент остановится. Но это больше зависит от команды, чем от Льюиса. Если Mercedes продолжит строить хорошие машины, с которыми можно брать титулы, то зачем ему уходить?»

Ферстаппен похвалил всех своих конкурентов по чемпионату, отметив, что ключевой вклад в завоевание титулов делает машина: «И Хэмилтон, и Феттель, и Леклер отличные пилоты. Но все разные. Льюис очень хорош, я уважаю его как сильного гонщика. Но пилот зависит от машины. Если бы Фернандо Алонсо выступал за Mercedes, выигрывал бы он. Надо еще попасть в команду, которая будет так доминировать».

Читайте также:

Следующая новость
Пьеро Феррари: Мы полностью изменили машину на 2020 год

Предыдущая новость

Пьеро Феррари: Мы полностью изменили машину на 2020 год
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин , Макс Ферстаппен В Магазин
Автор Иван Матушкин

База данных

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Пьеро Феррари: Мы полностью изменили машину на 2020 год

52мин
2
Формула 1

Pirelli засветила на фото с тестов детали Ferrari 2021 года

3
24 часа Ле-Мана

Mazda увидела в новых правилах шанс вернуться в Ле-Ман

4
Формула 1

Браун: Хэмилтону проще побеждать, чем Шумахеру

5
MotoGP

Маркес объяснил свое второе падение за два дня

Последние видео

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari 05:25
Формула 1

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Самое важное:

«Хэмилтон стареет». Ферстаппен ждет завершения карьеры чемпиона
F1

«Хэмилтон стареет». Ферстаппен ждет завершения карьеры чемпиона

Пьеро Феррари: Мы полностью изменили машину на 2020 год
F1

Пьеро Феррари: Мы полностью изменили машину на 2020 год

AlphaTauri и Honda дали послушать новый мотор
F1

AlphaTauri и Honda дали послушать новый мотор

Ферстаппен предложил поменять себя на робота
F1

Ферстаппен предложил поменять себя на робота

Квят сможет опробовать 18-дюймовые шины в июле
F1

Квят сможет опробовать 18-дюймовые шины в июле

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
12 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
16 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
7 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.