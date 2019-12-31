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Хэмилтон стал вторым в рейтинге лучших спортсменов десятилетия

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Хэмилтон стал вторым в рейтинге лучших спортсменов десятилетия
Автор:
31 дек. 2019 г., 13:30

Шестикратный чемпион Ф1 уступил только Серене Уильямс.

Эксперты с британского Sky Sports составили рейтинг лучших спортсменов последнего десятилетия. Единственным гонщиком среди 20-и человек оказался Льюис Хэмилтон, который занял второе место.

Рейтинг выглядит так:

Поз. Спортсмен Вид спорта
1. United States Серена Уильямс Теннис
2. United Kingdom Льюис Хэмилтон Формула 1
3. Portugal Криштиану Роналду Футбол
4. Argentina Лионель Месси Футбол
5. United States Флойд Мейвезер Бокс
6. Jamaica Усэйн Болт Легкая атлетика
7. Serbia Новак Джокович Теннис
8. United States Том Брэди Американский футбол
9. United States Леброн Джеймс Баскетбол
10. United States Симона Байлз Гимнастика
11. United States Майкл Фелпс Плавание
12. Ireland Кэти Тейлор Бокс
13. New Zealand Ричи Маккоу Регби
14. United Kingdom Крис Фрум Велогонки
15. Netherlands Майкл ван Гервен Дартс
16.
Brazil Марта
 Футбол
17. United States Ронда Раузи Единоборства
18. India Вират Кохли Крикет
19. United States Эллисон Феликс Бег
20. Ireland Рори Макилрой Гольф

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Автор Денис Буденков

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12 мар. - 15 мар.
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