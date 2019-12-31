Хэмилтон стал вторым в рейтинге лучших спортсменов десятилетия
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Шестикратный чемпион Ф1 уступил только Серене Уильямс.
Эксперты с британского Sky Sports составили рейтинг лучших спортсменов последнего десятилетия. Единственным гонщиком среди 20-и человек оказался Льюис Хэмилтон, который занял второе место.
Рейтинг выглядит так:
|Поз.
|Спортсмен
|Вид спорта
|1.
|Серена Уильямс
|Теннис
|2.
|Льюис Хэмилтон
|Формула 1
|3.
|Криштиану Роналду
|Футбол
|4.
|Лионель Месси
|Футбол
|5.
|Флойд Мейвезер
|Бокс
|6.
|Усэйн Болт
|Легкая атлетика
|7.
|Новак Джокович
|Теннис
|8.
|Том Брэди
|Американский футбол
|9.
|Леброн Джеймс
|Баскетбол
|10.
|Симона Байлз
|Гимнастика
|11.
|Майкл Фелпс
|Плавание
|12.
|Кэти Тейлор
|Бокс
|13.
|Ричи Маккоу
|Регби
|14.
|Крис Фрум
|Велогонки
|15.
|Майкл ван Гервен
|Дартс
|16.
|
Марта
|Футбол
|17.
|Ронда Раузи
|Единоборства
|18.
|Вират Кохли
|Крикет
|19.
|Эллисон Феликс
|Бег
|20.
|Рори Макилрой
|Гольф
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
Хэмилтон стал вторым в рейтинге лучших спортсменов десятилетия
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