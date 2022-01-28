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Формула 1 Новости

Хэмилтон стал совладельцем службы доставки

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Пилот инвестировал в стартап Zapp, стоимость которого оценивается в 150 миллионов фунтов

Хэмилтон стал совладельцем службы доставки
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Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон так ни разу не появился на публике с Гран При Абу-Даби прошлого года. При этом он уже в новом году совершил сделку, инвестировав в британский стартап Zapp, пишет Daily Express.

Компания доставляет самые простые продукты, такие как легкие закуски и напитки. Ее особенностью является наличие не большого склада, а множества небольших кладовок по всему городу. Благодаря этому скорость доставки сокращается до 20 минут.

Сколько именно вложил в новый бизнес Хэмилтон не сообщается, однако сам стартап оценивается в 150 миллионов фунтов стерлингов, что равняется примерно 200 миллионам долларов. Напомним, что у Хэмилтона уже есть доля в другом бизнесе – он совладелец сети веганских бургерных.

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