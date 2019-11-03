Хэмилтон стал шестикратным чемпионом мира, Боттас выиграл в Остине
Стартовав только пятым, Льюис Хэмилтон проехал дистанцию Гран При США с единственным пит-стопом, благодаря чему финишировал вторым – позади Валттери Боттаса – и стал недосягаем в общем зачете чемпионата. Себастьян Феттель сошел впервые в сезоне, на Ferrari на выдержала подвеска.
На этот раз Льюису не удалось переиграть соперников тактически, как неделей раньше в Мехико, но и второго места британцу хватило, чтобы третий год подряд стать чемпионом мира.
Он на трассе опередил обоих гонщиков Ferrari, после чего попробовал добраться до финиша с единственной остановкой в боксах. Но Валттери Боттас с Максом Ферстаппеном, дважды побывавшие в боксах, в концовке настигли Хэмилтона. Обойти его, впрочем, удалось только финну, который благодаря четвертой победе в сезоне гарантировал себе звание вице-чемпиона.
Шарль Леклер на этот раз явно не имел темпа для борьбы за подиум, он отстал на минуту с лишним. Правда, монегаск показал лучшее время круга. Другой пилот Ferrari, стартовавший вторым Себастьян Феттель, сразу же начал терять позиции и вскоре сошел из-за поломки подвески.
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Алекс Элбон скверно стартовал, откатившись после контакта с Карлосом Сайнсом в первом повороте на 11-е место, а затем и вовсе на 20-е после раннего пит-стопа. Несмотря на это, пилот Red Bull был быстр и в итоге финишировал пятым.
Жаркий спор Даниэля Риккардо с Ландо Норрисом за звание сильнейшего в средней группе пелотона завершился в пользу австралийца – все решили несколько десятых. Очки также заработали их напарники Карлос Сайнс и Нико Хюлькенберг.
Даниил Квят финишировал десятым, обогнав Серхио Переса на последнем круге. Правда, в борьбе гонщики столкнулись, и их действия разбирают судьи.
Обновление: Квята лишили 10-го места после столкновения с Пересом
Кроме Феттеля, гонку не смог закончить Роберт Кубица из-за неполадок с гидравликой, а также усадивший машину в гравий на финальных кругах Кевин Магнуссен. Пьер Гасли, как и датчанин, попал в итоговую классификацию, но не проехал под клетчатый флаг. Пилот Toro Rosso в концовке заехал в боксы и уже не вернулся в гонку.
Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию гонки в Остине.
Результаты Гран При США
|Позиция
|Пилот
|Мотор
|Время
|Отставание
|1
|Валттери Боттас
|Mercedes
|1:33'55.653
|2
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|1:33'59.801
|04.148
|3
|Макс Ферстаппен
|Honda
|1:34'00.655
|05.002
|4
|Шарль Леклер
|Ferrari
|1:34'47.892
|52.239
|5
|Александр Элбон
|Honda
|1:35'13.691
|01'18.038
|6
|Даниэль Риккардо
|Renault
|1:35'26.019
|01'30.366
|7
|Ландо Норрис
|Renault
|1:35'26.417
|01'30.764
|8
|Карлос Сайнс
|Renault
|1 lap
|9
|Нико Хюлькенберг
|Renault
|1 lap
|10
|Серхио Перес
|Mercedes
|1 lap
|11
|Кими Райкконен
|Ferrari
|1 lap
|12
|Даниил Квят
|Honda
|1 lap
|13
|Лэнс Стролл
|Mercedes
|1 lap
|14
|Антонио Джовинацци
|Ferrari
|1 lap
|15
|Ромен Грожан
|Ferrari
|1 lap
|16
|Пьер Гасли
|Honda
|17
|Джордж Расселл
|Mercedes
|2 laps
|18
|Кевин Магнуссен
|Ferrari
|Роберт Кубица
|Mercedes
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|25.261
|49 Laps
|Полные результаты
готовятся
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При США
|Сессия
|Гонка
|Автор
|Александр Кабановский
Хэмилтон стал шестикратным чемпионом мира, Боттас выиграл в Остине
База данных
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|Вторая тренировка
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|Третья тренировка
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сб 30 нояб.
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05:00
14:00
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|Квалификация
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сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
08:00
17:00
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|Гонка
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вс 1 дек.
вс 1 дек.
|
08:10
17:10
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