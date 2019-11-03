Хэмилтон стал шестикратным чемпионом мира, Боттас выиграл в Остине

На этот раз Льюису не удалось переиграть соперников тактически, как неделей раньше в Мехико, но и второго места британцу хватило, чтобы третий год подряд стать чемпионом мира.

Он на трассе опередил обоих гонщиков Ferrari, после чего попробовал добраться до финиша с единственной остановкой в боксах. Но Валттери Боттас с Максом Ферстаппеном, дважды побывавшие в боксах, в концовке настигли Хэмилтона. Обойти его, впрочем, удалось только финну, который благодаря четвертой победе в сезоне гарантировал себе звание вице-чемпиона.

Шарль Леклер на этот раз явно не имел темпа для борьбы за подиум, он отстал на минуту с лишним. Правда, монегаск показал лучшее время круга. Другой пилот Ferrari, стартовавший вторым Себастьян Феттель, сразу же начал терять позиции и вскоре сошел из-за поломки подвески.

Алекс Элбон скверно стартовал, откатившись после контакта с Карлосом Сайнсом в первом повороте на 11-е место, а затем и вовсе на 20-е после раннего пит-стопа. Несмотря на это, пилот Red Bull был быстр и в итоге финишировал пятым.

Жаркий спор Даниэля Риккардо с Ландо Норрисом за звание сильнейшего в средней группе пелотона завершился в пользу австралийца – все решили несколько десятых. Очки также заработали их напарники Карлос Сайнс и Нико Хюлькенберг.

Даниил Квят финишировал десятым, обогнав Серхио Переса на последнем круге. Правда, в борьбе гонщики столкнулись, и их действия разбирают судьи.

Обновление: Квята лишили 10-го места после столкновения с Пересом

Кроме Феттеля, гонку не смог закончить Роберт Кубица из-за неполадок с гидравликой, а также усадивший машину в гравий на финальных кругах Кевин Магнуссен. Пьер Гасли, как и датчанин, попал в итоговую классификацию, но не проехал под клетчатый флаг. Пилот Toro Rosso в концовке заехал в боксы и уже не вернулся в гонку.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию гонки в Остине.

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