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Формула 1 / Гран При США / Отчет о гонке

Хэмилтон стал шестикратным чемпионом мира, Боттас выиграл в Остине

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Хэмилтон стал шестикратным чемпионом мира, Боттас выиграл в Остине
Автор:
, Ответственный редактор
3 нояб. 2019 г., 20:48

Стартовав только пятым, Льюис Хэмилтон проехал дистанцию Гран При США с единственным пит-стопом, благодаря чему финишировал вторым – позади Валттери Боттаса – и стал недосягаем в общем зачете чемпионата. Себастьян Феттель сошел впервые в сезоне, на Ferrari на выдержала подвеска.

На этот раз Льюису не удалось переиграть соперников тактически, как неделей раньше в Мехико, но и второго места британцу хватило, чтобы третий год подряд стать чемпионом мира.

Он на трассе опередил обоих гонщиков Ferrari, после чего попробовал добраться до финиша с единственной остановкой в боксах. Но Валттери Боттас с Максом Ферстаппеном, дважды побывавшие в боксах, в концовке настигли Хэмилтона. Обойти его, впрочем, удалось только финну, который благодаря четвертой победе в сезоне гарантировал себе звание вице-чемпиона.

 

Шарль Леклер на этот раз явно не имел темпа для борьбы за подиум, он отстал на минуту с лишним. Правда, монегаск показал лучшее время круга. Другой пилот Ferrari, стартовавший вторым Себастьян Феттель, сразу же начал терять позиции и вскоре сошел из-за поломки подвески.  

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Алекс Элбон скверно стартовал, откатившись после контакта с Карлосом Сайнсом в первом повороте на 11-е место, а затем и вовсе на 20-е после раннего пит-стопа. Несмотря на это, пилот Red Bull был быстр и в итоге финишировал пятым.

Жаркий спор Даниэля Риккардо с Ландо Норрисом за звание сильнейшего в средней группе пелотона завершился в пользу австралийца – все решили несколько десятых. Очки также заработали их напарники Карлос Сайнс и Нико Хюлькенберг. 

Даниил Квят финишировал десятым, обогнав Серхио Переса на последнем круге. Правда, в борьбе гонщики столкнулись, и их действия разбирают судьи.

ОбновлениеКвята лишили 10-го места после столкновения с Пересом

Кроме Феттеля, гонку не смог закончить Роберт Кубица из-за неполадок с гидравликой, а также усадивший машину в гравий на финальных кругах Кевин Магнуссен. Пьер Гасли, как и датчанин, попал в итоговую классификацию, но не проехал под клетчатый флаг.  Пилот Toro Rosso в концовке заехал в боксы и уже не вернулся в гонку. 

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию гонки в Остине. 

Результаты Гран При США

Позиция Пилот Мотор Время Отставание
1 Finland Валттери Боттас Mercedes 1:33'55.653  
2 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 1:33'59.801 04.148
3 Netherlands Макс Ферстаппен Honda 1:34'00.655 05.002
4 Monaco Шарль Леклер Ferrari 1:34'47.892 52.239
5 Thailand Александр Элбон Honda 1:35'13.691 01'18.038
6 Australia Даниэль Риккардо Renault 1:35'26.019 01'30.366
7 United Kingdom Ландо Норрис Renault 1:35'26.417 01'30.764
8 Spain Карлос Сайнс Renault 1 lap  
9 Germany Нико Хюлькенберг Renault 1 lap  
10 Mexico Серхио Перес Mercedes 1 lap  
11 Finland Кими Райкконен Ferrari 1 lap  
12 Russian Federation Даниил Квят Honda 1 lap  
13 Canada Лэнс Стролл Mercedes 1 lap  
14 Italy Антонио Джовинацци Ferrari 1 lap  
15 France Ромен Грожан Ferrari 1 lap  
16 France Пьер Гасли Honda    
17 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes 2 laps  
18 Denmark Кевин Магнуссен Ferrari    
  Poland Роберт Кубица Mercedes    
  Germany Себастьян Феттель Ferrari 25.261 49 Laps
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Серия Формула 1
Этап Гран При США
Сессия Гонка
Автор Александр Кабановский

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