Хэмилтон стал лучшим в субботу утром, Сайнс разбил машину
Пилоты Mercedes подтвердили статус главных фаворитов Гран При Италии, Макс Ферстаппен остался третьим
Гран При Италии стал вторым этапом в нынешнем сезоне, который проходит в экспериментальном формате с двумя гонками. Квалификация уже состоялась в пятницу, потому в субботней тренировке все команды работали исключительно на длинных сериях кругов, не имея, к тому же, возможности менять конфигурацию шасси.
В такой ситуации быстрейшим стал Льюис Хэмилтон, проехавший свой лучший круг за 1:23.246 – это почти на четыре секунды хуже, чем в квалификации. Одладатель спринтерского поула Валттери Боттас отстал от напарника на 0,222 секунды, а Макс Ферстаппен, как и днем ранее, остался третьим (+0,416).
При этом лидер сезона проехал свой быстрейший круг на шинах Meduim, тогда как у пилотов Mercedes были более мягкие Soft.
Заезды пришлось прервать на 21 минуту красными флагами после аварии Карлоса Сайнса в повороте Аскари. Ferrari сорвало с траектории и бросило в барьеры с левой стороны. Машина получила серьезные повреждения передней части, теперь ее предстоит восстанавливать к старту спринта.
Сам Карлос был доставлен в медицинский центр для осмотра – по радио он пожаловался на боль. Перед стартом спринта ему предстоит пройти еще одно обследование, чтобы получить одобрение медиков на продолжение уик-энда.
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Проблемы Ferrari продолжились жалобами Шарля Леклера – ночью ему поставили старую версию мотора, и в конце тренировки пилот сообщил команде, что должен заехать в гараж. Причину такой просьбы он не озвучил.
В протоколе обращают на себя внимание шестой и седьмой результаты гонщиков Alfa Romeo и Alpine, а также не слишком высокий темп McLaren – после отличной квалификации Ландо Норрис и Даниэль Риккардо остались только десятым и 13-м.
Россиянин Никита Мазепин показал 16-ю скорость, опередив не только партнера по Haas Мика Шумахера, но и обоих гонщиков Aston Martin.
Результаты второй тренировки Гран При Италии
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|25
|1'23.246
|2
|Валттери Боттас
|Mercedes
|Mercedes
|24
|1'23.468
|0.222
|3
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Honda
|23
|1'23.662
|0.416
|4
|Серхио Перес
|Red Bull
|Honda
|29
|1'23.917
|0.671
|5
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|20
|1'24.263
|1.017
|6
|Роберт Кубица
|Alfa Romeo
|Ferrari
|28
|1'24.280
|1.034
|7
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|Ferrari
|26
|1'24.502
|1.256
|8
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|16
|1'24.539
|1.293
|9
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Honda
|24
|1'24.654
|1.408
|10
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|27
|1'24.665
|1.419
|11
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|21
|1'24.770
|1.524
|12
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|24
|1'24.774
|1.528
|13
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|23
|1'24.805
|1.559
|14
|Джордж Расселл
|Williams
|Mercedes
|22
|1'25.083
|1.837
|15
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Honda
|32
|1'25.422
|2.176
|16
|Никита Мазепин
|Haas
|Ferrari
|23
|1'25.729
|2.483
|17
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|28
|1'25.763
|2.517
|18
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|28
|1'25.935
|2.689
|19
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|25
|1'26.012
|2.766
|20
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|14
|1'26.124
|2.878
|Полные результаты
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