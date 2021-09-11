Хэмилтон стал лучшим в субботу утром, Сайнс разбил машину

Гран При Италии стал вторым этапом в нынешнем сезоне, который проходит в экспериментальном формате с двумя гонками. Квалификация уже состоялась в пятницу, потому в субботней тренировке все команды работали исключительно на длинных сериях кругов, не имея, к тому же, возможности менять конфигурацию шасси.

В такой ситуации быстрейшим стал Льюис Хэмилтон, проехавший свой лучший круг за 1:23.246 – это почти на четыре секунды хуже, чем в квалификации. Одладатель спринтерского поула Валттери Боттас отстал от напарника на 0,222 секунды, а Макс Ферстаппен, как и днем ранее, остался третьим (+0,416).

При этом лидер сезона проехал свой быстрейший круг на шинах Meduim, тогда как у пилотов Mercedes были более мягкие Soft.

Заезды пришлось прервать на 21 минуту красными флагами после аварии Карлоса Сайнса в повороте Аскари. Ferrari сорвало с траектории и бросило в барьеры с левой стороны. Машина получила серьезные повреждения передней части, теперь ее предстоит восстанавливать к старту спринта.

Сам Карлос был доставлен в медицинский центр для осмотра – по радио он пожаловался на боль. Перед стартом спринта ему предстоит пройти еще одно обследование, чтобы получить одобрение медиков на продолжение уик-энда.

Проблемы Ferrari продолжились жалобами Шарля Леклера – ночью ему поставили старую версию мотора, и в конце тренировки пилот сообщил команде, что должен заехать в гараж. Причину такой просьбы он не озвучил.

В протоколе обращают на себя внимание шестой и седьмой результаты гонщиков Alfa Romeo и Alpine, а также не слишком высокий темп McLaren – после отличной квалификации Ландо Норрис и Даниэль Риккардо остались только десятым и 13-м.

Россиянин Никита Мазепин показал 16-ю скорость, опередив не только партнера по Haas Мика Шумахера, но и обоих гонщиков Aston Martin.

Результаты второй тренировки Гран При Италии