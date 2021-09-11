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Формула 1 / Гран При Италии Отчет о тренировке

Хэмилтон стал лучшим в субботу утром, Сайнс разбил машину

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Пилоты Mercedes подтвердили статус главных фаворитов Гран При Италии, Макс Ферстаппен остался третьим

Хэмилтон стал лучшим в субботу утром, Сайнс разбил машину

Гран При Италии стал вторым этапом в нынешнем сезоне, который проходит в экспериментальном формате с двумя гонками. Квалификация уже состоялась в пятницу, потому в субботней тренировке все команды работали исключительно на длинных сериях кругов, не имея, к тому же, возможности менять конфигурацию шасси.

В такой ситуации быстрейшим стал Льюис Хэмилтон, проехавший свой лучший круг за 1:23.246 – это почти на четыре секунды хуже, чем в квалификации. Одладатель спринтерского поула Валттери Боттас отстал от напарника на 0,222 секунды, а Макс Ферстаппен, как и днем ранее, остался третьим (+0,416).

При этом лидер сезона проехал свой быстрейший круг на шинах Meduim, тогда как у пилотов Mercedes были более мягкие Soft.

Заезды пришлось прервать на 21 минуту красными флагами после аварии Карлоса Сайнса в повороте Аскари. Ferrari сорвало с траектории и бросило в барьеры с левой стороны. Машина получила серьезные повреждения передней части, теперь ее предстоит восстанавливать к старту спринта.

Сам Карлос был доставлен в медицинский центр для осмотра – по радио он пожаловался на боль. Перед стартом спринта ему предстоит пройти еще одно обследование, чтобы получить одобрение медиков на продолжение уик-энда.

 

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Проблемы Ferrari продолжились жалобами Шарля Леклера – ночью ему поставили старую версию мотора, и в конце тренировки пилот сообщил команде, что должен заехать в гараж. Причину такой просьбы он не озвучил.

В протоколе обращают на себя внимание шестой и седьмой результаты гонщиков Alfa Romeo и Alpine, а также не слишком высокий темп McLaren – после отличной квалификации Ландо Норрис и Даниэль Риккардо остались только десятым и 13-м. 

Россиянин Никита Мазепин показал 16-ю скорость, опередив не только партнера по Haas Мика Шумахера, но и обоих гонщиков Aston Martin.

Результаты второй тренировки Гран При Италии

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 25 1'23.246  
2 Finland Валттери Боттас Mercedes Mercedes 24 1'23.468 0.222
3 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Honda 23 1'23.662 0.416
4 Mexico Серхио Перес Red Bull Honda 29 1'23.917 0.671
5 France Эстебан Окон Alpine Renault 20 1'24.263 1.017
6 Poland Роберт Кубица Alfa Romeo Ferrari 28 1'24.280 1.034
7 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo Ferrari 26 1'24.502 1.256
8 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 16 1'24.539 1.293
9 France Пьер Гасли AlphaTauri Honda 24 1'24.654 1.408
10 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 27 1'24.665 1.419
11 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 21 1'24.770 1.524
12 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 24 1'24.774 1.528
13 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 23 1'24.805 1.559
14 United Kingdom Джордж Расселл Williams Mercedes 22 1'25.083 1.837
15 Japan Юки Цунода AlphaTauri Honda 32 1'25.422 2.176
16 Russian Federation Никита Мазепин Haas Ferrari 23 1'25.729 2.483
17 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 28 1'25.763 2.517
18 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 28 1'25.935 2.689
19 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 25 1'26.012 2.766
20 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 14 1'26.124 2.878
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