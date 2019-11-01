Хэмилтон стал лучшим в пятницу, Грожан разбил машину

Быстрейшие гонщики трех топ-команд уместились в три десятых секунды. На этот раз никто из них не работал с экспериментальными шинами 2020 года, потому результаты можно назвать куда более репрезентативными, чем утром. Время Льюиса составило 1:33.232.

В первую шестерку вошли Себастьян Феттель, Валттери Боттас и Алекс Элбон – последний все же потратил часть времени для изучения резины будущего года. Феттель в концовке сессии проехался по зоне безопасности задом наперед, но смог своим ходом вернуться на асфальт.

Лучшим из остальных стал Пьер Гасли, причем кроме француза из Toro Rosso в десятку вошли представители еще трех команд: McLaren (Карлос Сайнс), Racing Point (Лэнс Стролл) и Alfa Romeo (Антонио Джовинацци).

Даниил Квят показал 12-е время. Как и с утра, россиянину не удалось избежать ошибок.

Заезды были остановлены красными флагами после 15 минут, когда Ромен Грожан вылетел с трассы на первом секторе и разбил машину.

Джордж Расселл, пропускавший утреннюю тренировку, преодолел максимальную дистанцию – 37 кругов. Почти столько же проехали Квят и Феттель.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию второй тренировки в Остине.

Результаты второй тренировки Гран При США