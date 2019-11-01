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Формула 1 / Отчет о тренировке

Хэмилтон стал лучшим в пятницу, Грожан разбил машину

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Хэмилтон стал лучшим в пятницу, Грожан разбил машину
Автор:
, Ответственный редактор
1 нояб. 2019 г., 21:41

Вторая тренировка Гран При США завершилась в пользу лидера нынешнего сезона, который опередил Шарля Леклера и Макса Ферстаппена.

Быстрейшие гонщики трех топ-команд уместились в три десятых секунды. На этот раз никто из них не работал с экспериментальными шинами 2020 года, потому результаты можно назвать куда более репрезентативными, чем утром. Время Льюиса составило 1:33.232.

В первую шестерку вошли Себастьян Феттель, Валттери Боттас и Алекс Элбон – последний все же потратил часть времени для изучения резины будущего года. Феттель в концовке сессии проехался по зоне безопасности задом наперед, но смог своим ходом вернуться на асфальт.

 

Лучшим из остальных стал Пьер Гасли, причем кроме француза из Toro Rosso в десятку вошли представители еще трех команд: McLaren (Карлос Сайнс), Racing Point (Лэнс Стролл) и Alfa Romeo (Антонио Джовинацци).

Даниил Квят показал 12-е время. Как и с утра, россиянину не удалось избежать ошибок.

 

Заезды были остановлены красными флагами после 15 минут, когда Ромен Грожан вылетел с трассы на первом секторе и разбил машину.

 

Джордж Расселл, пропускавший утреннюю тренировку, преодолел максимальную дистанцию – 37 кругов. Почти столько же проехали Квят и Феттель. 

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию второй тренировки в Остине.

Результаты второй тренировки Гран При США

Позиция Пилот Мотор Круги Время Отставание
1 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 34 01'33.232  
2 Monaco Шарль Леклер Ferrari 33 01'33.533 00.301
3 Netherlands Макс Ферстаппен Honda 28 01'33.547 00.315
4 Germany Себастьян Феттель Ferrari 35 01'33.890 00.658
5 Finland Валттери Боттас Mercedes 34 01'34.045 00.813
6 Thailand Александр Элбон Honda 32 01'34.434 01.202
7 France Пьер Гасли Honda 31 01'34.509 01.277
8 Spain Карлос Сайнс Renault 34 01'34.667 01.435
9 Canada Лэнс Стролл Mercedes 29 01'34.744 01.512
10 Italy Антонио Джовинацци Ferrari 29 01'34.839 01.607
11 Australia Даниэль Риккардо Renault 29 01'34.924 01.692
12 Russian Federation Даниил Квят Honda 36 01'34.975 01.743
13 Germany Нико Хюлькенберг Renault 32 01'34.988 01.756
14 United Kingdom Ландо Норрис Renault 30 01'35.025 01.793
15 Mexico Серхио Перес Mercedes 26 01'35.109 01.877
16 Finland Кими Райкконен Ferrari 34 01'35.387 02.155
17 Denmark Кевин Магнуссен Ferrari 28 01'35.442 02.210
18 France Ромен Грожан Ferrari 4 01'35.789 02.557
19 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes 37 01'36.749 03.517
20 Poland Роберт Кубица Mercedes 33 01'37.283 04.051
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Серия Формула 1
Автор Александр Кабановский

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