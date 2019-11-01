Хэмилтон стал лучшим в пятницу, Грожан разбил машину
Вторая тренировка Гран При США завершилась в пользу лидера нынешнего сезона, который опередил Шарля Леклера и Макса Ферстаппена.
Быстрейшие гонщики трех топ-команд уместились в три десятых секунды. На этот раз никто из них не работал с экспериментальными шинами 2020 года, потому результаты можно назвать куда более репрезентативными, чем утром. Время Льюиса составило 1:33.232.
В первую шестерку вошли Себастьян Феттель, Валттери Боттас и Алекс Элбон – последний все же потратил часть времени для изучения резины будущего года. Феттель в концовке сессии проехался по зоне безопасности задом наперед, но смог своим ходом вернуться на асфальт.
Лучшим из остальных стал Пьер Гасли, причем кроме француза из Toro Rosso в десятку вошли представители еще трех команд: McLaren (Карлос Сайнс), Racing Point (Лэнс Стролл) и Alfa Romeo (Антонио Джовинацци).
Даниил Квят показал 12-е время. Как и с утра, россиянину не удалось избежать ошибок.
Заезды были остановлены красными флагами после 15 минут, когда Ромен Грожан вылетел с трассы на первом секторе и разбил машину.
Джордж Расселл, пропускавший утреннюю тренировку, преодолел максимальную дистанцию – 37 кругов. Почти столько же проехали Квят и Феттель.
Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию второй тренировки в Остине.
Результаты второй тренировки Гран При США
|Позиция
|Пилот
|Мотор
|Круги
|Время
|Отставание
|1
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|34
|01'33.232
|2
|Шарль Леклер
|Ferrari
|33
|01'33.533
|00.301
|3
|Макс Ферстаппен
|Honda
|28
|01'33.547
|00.315
|4
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|35
|01'33.890
|00.658
|5
|Валттери Боттас
|Mercedes
|34
|01'34.045
|00.813
|6
|Александр Элбон
|Honda
|32
|01'34.434
|01.202
|7
|Пьер Гасли
|Honda
|31
|01'34.509
|01.277
|8
|Карлос Сайнс
|Renault
|34
|01'34.667
|01.435
|9
|Лэнс Стролл
|Mercedes
|29
|01'34.744
|01.512
|10
|Антонио Джовинацци
|Ferrari
|29
|01'34.839
|01.607
|11
|Даниэль Риккардо
|Renault
|29
|01'34.924
|01.692
|12
|Даниил Квят
|Honda
|36
|01'34.975
|01.743
|13
|Нико Хюлькенберг
|Renault
|32
|01'34.988
|01.756
|14
|Ландо Норрис
|Renault
|30
|01'35.025
|01.793
|15
|Серхио Перес
|Mercedes
|26
|01'35.109
|01.877
|16
|Кими Райкконен
|Ferrari
|34
|01'35.387
|02.155
|17
|Кевин Магнуссен
|Ferrari
|28
|01'35.442
|02.210
|18
|Ромен Грожан
|Ferrari
|4
|01'35.789
|02.557
|19
|Джордж Расселл
|Mercedes
|37
|01'36.749
|03.517
|20
|Роберт Кубица
|Mercedes
|33
|01'37.283
|04.051
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Александр Кабановский
Хэмилтон стал лучшим в пятницу, Грожан разбил машину
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