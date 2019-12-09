Хэмилтон стал лауреатом Autosport Awards в номинации «Гонщик года»
Пилот Mercedes в седьмой раз за карьеру удостоился награды в главной номинации ежегодной премии, которую журнал Autosport вручает по итогам опроса своих читателей.
Шестой титул в Формуле 1, добытый задолго до завершения сезона, позволил Льюису Хэмилтону еще на шаг приблизиться к историческим рекордам Михаэля Шумахера. Свидетельством его успехов стала победа в номинации «Гонщик года» традиционной премии Autosport Awards, которая в этом году отмечает свое 30-летие.
Сам Хэмилтон не смог присутствовать на торжественном вечере в лондонском отеле Grosvenor House, так как был в Валенсии, где готовился к обмену гоночной техникой с Валентино Росси. Но британец направил собравшимся свое видеообращение.
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Фото: Алестер Стейси / Motorsport Images
«Хотел бы извиниться, что не могу быть с вами, – сказал шестикратный чемпион мира. – Прежде всего, большое спасибо Autosport и всем моим болельщикам. Для меня большая честь получить эту награду.
Всем счастливого Рождества и Нового года, желаю двигаться к большим успехам и никогда не сдаваться».
Соперниками нового чемпиона мира в споре за звание лучшего были триумфаторы других гоночных серий по итогам 2019 года: Джозеф Ньюгарден из IndyCar, Рене Раст из DTM и Жан-Эрик Вернь из Формулы Е.
Энам Ахмед, Джейми Чедвик, Джонатан Хоггард и Айртон Симмонс, премия «Молодой гонщик года»
Фото: Sam Bloxham / Motorsport Images
Также лауреатами премии стали Марк Маркес и Отт Тянак – чемпионы мира MotoGP и WRC победили в соответствующих номинациях. Алекса Элбона признали лучшим новичком, в специальных категориях отметили безвременно ушедшего Чарли Уайтинга и организаторов Гран При Монако, а инновацией года сочли женский чемпионат W Series.
В отличие от 2018-го, Хэмилтону не удалось победить в номинации «Лучший британский гонщик» – здесь больше всего голосов получил Ландо Норрис.
Ландр Норрис
Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
В этом году в списке номинаций Autosport Awards появилась новая – «Момент года». На нее претендовали триумф Шарля Леклера в Монце и рывок Алекса Ринса к победе в Сильверстоуне, где испанец в последнем повороте опередил Марка Маркеса. Но лауреатом в итоге стал Жан-Эрик Вернь, первый в истории двукратный чемпион Формулы Е.
Победители Autosport Awards 2019 в других номинациях:
Раллийный гонщик года – Отт Тянак
Мотогонщик года – Марк Маркес
Гоночная машина года – Mercedes F1 W10
Раллийная машина года – Toyota Yaris WRC
Новичок года – Александр Элбон
Момент года – титул Жана-Эрика Верня в Формуле Е
Британский гонщик года – Ландо Норрис
Приз Aston Martin Autosport BRDC молодому британскому гонщику года – Джонатан Хоггард
Гонщик года в национальных чемпионатах* – Колин Тёркингтон
Приз Autosport и Williams «Инженер будущего» – Люк Дардис, Университет Бата
Приз Джона Болстера за исторические достижения – Чарли Уайтинг
Приз Грегора Гранта за исторические достижения – Дик Беннетс, босс команды WSR
Приз Грегора Гранта за исторические достижения – Гран При Монако
Приз за передовые и инновационные решения – W Series
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Александр Кабановский
Хэмилтон стал лауреатом Autosport Awards в номинации «Гонщик года»
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