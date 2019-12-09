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Формула 1 / Новость

Хэмилтон стал лауреатом Autosport Awards в номинации «Гонщик года»

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Хэмилтон стал лауреатом Autosport Awards в номинации «Гонщик года»
Автор:
, Ответственный редактор
9 дек. 2019 г., 07:53

Пилот Mercedes в седьмой раз за карьеру удостоился награды в главной номинации ежегодной премии, которую журнал Autosport вручает по итогам опроса своих читателей.

Шестой титул в Формуле 1, добытый задолго до завершения сезона, позволил Льюису Хэмилтону еще на шаг приблизиться к историческим рекордам Михаэля Шумахера. Свидетельством его успехов стала победа в номинации «Гонщик года» традиционной премии Autosport Awards, которая в этом году отмечает свое 30-летие. 

Сам Хэмилтон не смог присутствовать на торжественном вечере в лондонском отеле Grosvenor House, так как был в Валенсии, где готовился к обмену гоночной техникой с Валентино Росси. Но британец направил собравшимся свое видеообращение.

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Вручение награды «Гонщик года» Льюису Хэмилтону, Mercedes AMG F1

Вручение награды «Гонщик года» Льюису Хэмилтону, Mercedes AMG F1

Фото: Алестер Стейси / Motorsport Images

«Хотел бы извиниться, что не могу быть с вами, – сказал шестикратный чемпион мира. – Прежде всего, большое спасибо Autosport и всем моим болельщикам. Для меня большая честь получить эту награду.

Всем счастливого Рождества и Нового года, желаю двигаться к большим успехам и никогда не сдаваться».

Соперниками нового чемпиона мира в споре за звание лучшего были триумфаторы других гоночных серий по итогам 2019 года: Джозеф Ньюгарден из IndyCar, Рене Раст из DTM и Жан-Эрик Вернь из Формулы Е.

Энам Ахмед, Джейми Чедвик, Джонатан Хоггард и Айртон Симмонс, премия «Молодой гонщик года»

Энам Ахмед, Джейми Чедвик, Джонатан Хоггард и Айртон Симмонс, премия «Молодой гонщик года»

Фото: Sam Bloxham / Motorsport Images

Также лауреатами премии стали Марк Маркес и Отт Тянак – чемпионы мира MotoGP и WRC победили в соответствующих номинациях. Алекса Элбона признали лучшим новичком, в специальных категориях отметили безвременно ушедшего Чарли Уайтинга и организаторов Гран При Монако, а инновацией года сочли женский чемпионат W Series.

В отличие от 2018-го, Хэмилтону не удалось победить в номинации «Лучший британский гонщик» – здесь больше всего голосов получил Ландо Норрис. 

Ландр Норрис

Ландр Норрис

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

В этом году в списке номинаций Autosport Awards появилась новая – «Момент года». На нее претендовали триумф Шарля Леклера в Монце и рывок Алекса Ринса к победе в Сильверстоуне, где испанец в последнем повороте опередил Марка Маркеса. Но лауреатом в итоге стал Жан-Эрик Вернь, первый в истории двукратный чемпион Формулы Е. 

Победители Autosport Awards 2019 в других номинациях:

Раллийный гонщик года – Отт Тянак

Мотогонщик года – Марк Маркес

Гоночная машина года – Mercedes F1 W10

Раллийная машина года – Toyota Yaris WRC

Новичок года – Александр Элбон

Момент года – титул Жана-Эрика Верня в Формуле Е

Британский гонщик года – Ландо Норрис

Приз Aston Martin Autosport BRDC молодому британскому гонщику года – Джонатан Хоггард

Гонщик года в национальных чемпионатах* – Колин Тёркингтон

Приз Autosport и Williams «Инженер будущего» – Люк Дардис, Университет Бата

Приз Джона Болстера за исторические достижения – Чарли Уайтинг

Приз Грегора Гранта за исторические достижения – Дик Беннетс, босс команды WSR

Приз Грегора Гранта за исторические достижения – Гран При Монако

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Автор Александр Кабановский

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