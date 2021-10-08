Хэмилтон стал быстрейшим в FP2, Леклер уступил всего 0,166 секунды

Льюис Хэмилтон показал лучшее время во второй тренировке Гран При Турции, проехав круг за 1:23,804. Он сделал это в середине сессии на шинах Soft.

С утра команды тестировали новый для этой трассы состав резины C4, который в этот раз является самым мягким, то после обеда большинство гонщиков поставили C3, он же в этом случае Medium.

И на этих шинах Хэмилтон к середине сессии показал быстрейшее время, но регулярно жаловался на отсутствие сцепления передних колес.

Более того, поначалу самым быстрым был Шарль Леклер, который проехал круг за 1:24,102, перебив утреннее время Хэмилтона. После середины сессии пилот Mercedes сменил резину на Soft и смог показать лучший круг, но Леклер также улучшил и, отстав всего на 0,166 секунды, стал вторым. Третье место осталось за Валттери Боттасом, а четвертым стал Серхио Перес.

Главный соперник Хэмилтона в борьбе за титул Макс Ферстаппен показал только пятое время, уступив Льюису 0,623 секунды. При этом на шинах Medium голландец жаловался не на сносы, а, напротив, на резкие заносы в середине поворотов, а под конец на вибрации правого переднего колеса.

Напомним, что накануне старта этапа трассу промыли водой под высоким давлением, что должно было убрать выступивший из асфальта битум, тем самым как бы состарив его за счет обнажения твердых частиц покрытия, которые и служат абразивом. Это должно было способствовать увеличению зацепа. Также Pirelli привезла в этот раз иные составы резины: если год назад это был самый жесткий набор С1-С3, то в этот раз средний С2-С4.

Забавный случай произошел с Кими Райкконеном, который всю сессию страдал из-за промокшего комбинезона. Дело оказалось в поломке в системы подачи питьевой воды. Команды сами решают, где размещать эту систему. У Red Bull она, например, в носах болидов.

«Это самая простая система в машине, а вы даже ее не можете починить», – жаловался Райкконен на механиков по радио под конец сессии. Впрочем, систему питья Кими механики наверняка починят. Гасли по ходу заезда жаловался на куда большую проблему: «Думаю, мои руки слишком коротки чтобы вращать этот руль». Вскоре после этих слов Гасли развернуло:

Россиянин Никита Мазепин вновь уступил своему напарнику Мику Шумахеру, на сей раз чуть более двух десятых секунды. В самом конце сессии он отметился разворотом в восьмом повороте, тем самым испортив шины и потеряв шанс улучшить свое время.

Еще вчера стало известно, что Карлос Сайнс после замены силовой установки будет стартовать с конца решетки. Утром в Mercedes объявили, что Хэмилтону заменят не весь силовой агрегат целиком, а только двигатель внутреннего сгорания, что отодвинет его на старте на десять позиций.

