Билеты
Войти

Motorsport Network

part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Технический брифинг: Ferrari вернула на машину «царь-матрицу» Следующая / «Если 23 гонки для кого-то слишком – их не держат в Ф1». Тост ответил Феттелю
Формула 1 / Гран При Турции Отчет о тренировке

Хэмилтон стал быстрейшим в FP2, Леклер уступил всего 0,166 секунды

Автор:
, Редактор

На резине Medium пилот Mercedes жаловался на сносы, а Макс Ферстаппен страдал от заносов

Хэмилтон стал быстрейшим в FP2, Леклер уступил всего 0,166 секунды

Льюис Хэмилтон показал лучшее время во второй тренировке Гран При Турции, проехав круг за 1:23,804. Он сделал это в середине сессии на шинах Soft.

С утра команды тестировали новый для этой трассы состав резины C4, который в этот раз является самым мягким, то после обеда большинство гонщиков поставили C3, он же в этом случае Medium.

И на этих шинах Хэмилтон к середине сессии показал быстрейшее время, но регулярно жаловался на отсутствие сцепления передних колес.

Более того, поначалу самым быстрым был Шарль Леклер, который проехал круг за 1:24,102, перебив утреннее время Хэмилтона. После середины сессии пилот Mercedes сменил резину на Soft и смог  показать лучший круг, но Леклер также улучшил и, отстав всего на 0,166 секунды, стал вторым. Третье место осталось за Валттери Боттасом, а четвертым стал Серхио Перес. 

Главный соперник Хэмилтона в борьбе за титул Макс Ферстаппен показал только пятое время, уступив Льюису  0,623 секунды. При этом на шинах Medium голландец жаловался не на сносы, а, напротив, на резкие заносы в середине поворотов, а под конец на вибрации правого переднего колеса.

Напомним, что накануне старта этапа трассу промыли водой под высоким давлением, что должно было убрать выступивший из асфальта битум, тем самым как бы состарив его за счет обнажения твердых частиц покрытия, которые и служат абразивом. Это должно было способствовать увеличению зацепа. Также Pirelli привезла в этот раз иные составы резины: если год назад это был самый жесткий набор С1-С3, то в этот раз средний С2-С4. 

Забавный случай произошел с Кими Райкконеном, который всю сессию страдал из-за промокшего комбинезона. Дело оказалось в поломке в системы подачи питьевой воды. Команды сами решают, где размещать эту систему. У Red Bull она, например, в носах болидов

«Это самая простая система в машине, а вы даже ее не можете починить», – жаловался Райкконен на механиков по радио под конец сессии. Впрочем, систему питья Кими механики наверняка починят. Гасли по ходу заезда жаловался на куда большую проблему: «Думаю, мои руки слишком коротки чтобы вращать этот руль». Вскоре после этих слов Гасли развернуло:

 

Россиянин Никита Мазепин вновь уступил своему напарнику Мику Шумахеру, на сей раз чуть более двух десятых секунды. В самом конце сессии он отметился разворотом в восьмом повороте, тем самым испортив шины и потеряв шанс улучшить свое время.

Еще вчера стало известно, что Карлос Сайнс после замены силовой установки будет стартовать с конца решетки. Утром в Mercedes объявили, что Хэмилтону заменят не весь силовой агрегат целиком, а только двигатель внутреннего сгорания, что отодвинет его на старте на десять позиций.

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 1'23.804  
2 Monaco Шарль Леклер Ferrari 1'23.970 0.166
3 Finland Валттери Боттас Mercedes 1'24.214 0.410
4 Mexico Серхио Перес Red Bull 1'24.373 0.569
5 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 1'24.439 0.635
6 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 1'24.525 0.721
7 Spain Фернандо Алонсо Alpine 1'24.660 0.856
8 France Эстебан Окон Alpine 1'24.672 0.868
9 France Пьер Гасли AlphaTauri 1'24.756 0.952
10 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo 1'24.796 0.992
11 Japan Юки Цунода AlphaTauri 1'24.882 1.078
12 Spain Карлос Сайнс Ferrari 1'24.903 1.099
13 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 1'25.020 1.216
14 Australia Даниэль Риккардо McLaren 1'25.060 1.256
15 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo 1'25.143 1.339
16 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 1'25.229 1.425
17 Canada Николя Латифи Williams 1'25.307 1.503
18 United Kingdom Джордж Расселл Williams 1'25.358 1.554
19 Germany Мик Шумахер Haas 1'25.480 1.676
20 Russian Federation Никита Мазепин Haas 1'25.698 1.894
Полные результаты

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Технический брифинг: Ferrari вернула на машину «царь-матрицу»

Предыдущая новость

Технический брифинг: Ferrari вернула на машину «царь-матрицу»

Следующая новость

«Если 23 гонки для кого-то слишком – их не держат в Ф1». Тост ответил Феттелю

«Если 23 гонки для кого-то слишком – их не держат в Ф1». Тост ответил Феттелю
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Хэмилтон стал быстрейшим в FP2, Леклер уступил всего 0,166 секунды

37 мин
2
Формула 1

Mercedes постаралась отсоветовать Red Bull от белой ливреи

1 дн
3
Формула 1

Технический брифинг: Ferrari вернула на машину «царь-матрицу»

1 ч
4
Формула 1

«Если 23 гонки для кого-то слишком – их не держат в Ф1». Тост ответил Феттелю

16 мин
5
Формула 1

Хэму сменили мотор в надежде, что он повторит подвиг 2006 года

2 ч
Самое важное:
«Если 23 гонки для кого-то слишком – их не держат в Ф1». Тост ответил Феттелю
Формула 1

«Если 23 гонки для кого-то слишком – их не держат в Ф1». Тост ответил Феттелю

16мин
Хэмилтон стал быстрейшим в FP2, Леклер уступил всего 0,166 секунды
Формула 1

Хэмилтон стал быстрейшим в FP2, Леклер уступил всего 0,166 секунды

37мин
Технический брифинг: Ferrari вернула на машину «царь-матрицу»
Формула 1

Технический брифинг: Ferrari вернула на машину «царь-матрицу»

1 ч
Как попробовать 27 видов кофе за два часа? Боттас знает
Формула 1

Как попробовать 27 видов кофе за два часа? Боттас знает

2 ч
Авария Грожана побудила Ф1 разработать усиленные перчатки
Формула 1

Авария Грожана побудила Ф1 разработать усиленные перчатки

2 ч
Последние видео
Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто 18:41
Формула 1
7 сент. 2021 г.

Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто

Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Больше от
Сергей Иванов
Как попробовать 27 видов кофе за два часа? Боттас знает Гран При Турции
Формула 1

Как попробовать 27 видов кофе за два часа? Боттас знает

Хэму сменили мотор в надежде, что он повторит подвиг 2006 года Гран При Турции
Формула 1

Хэму сменили мотор в надежде, что он повторит подвиг 2006 года

Риккардо объяснил скорость McLaren: Нам повезло с трассами Гран При Турции
Формула 1

Риккардо объяснил скорость McLaren: Нам повезло с трассами

Самое читаемое Сегодня

Хэмилтон стал быстрейшим в FP2, Леклер уступил всего 0,166 секунды
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон стал быстрейшим в FP2, Леклер уступил всего 0,166 секунды

Mercedes постаралась отсоветовать Red Bull от белой ливреи
Формула 1 Формула 1

Mercedes постаралась отсоветовать Red Bull от белой ливреи

Технический брифинг: Ferrari вернула на машину «царь-матрицу»
Формула 1 Формула 1

Технический брифинг: Ferrari вернула на машину «царь-матрицу»

«Если 23 гонки для кого-то слишком – их не держат в Ф1». Тост ответил Феттелю
Формула 1 Формула 1

«Если 23 гонки для кого-то слишком – их не держат в Ф1». Тост ответил Феттелю

Хэму сменили мотор в надежде, что он повторит подвиг 2006 года
Формула 1 Формула 1

Хэму сменили мотор в надежде, что он повторит подвиг 2006 года

Хэмилтон на 0,5 с опередил Ферстаппена на FP1 в Стамбуле
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон на 0,5 с опередил Ферстаппена на FP1 в Стамбуле

Риккардо объяснил скорость McLaren: Нам повезло с трассами
Формула 1 Формула 1

Риккардо объяснил скорость McLaren: Нам повезло с трассами

Элбон чуть не сорвал подписание контракта с Williams
Формула 1 Формула 1

Элбон чуть не сорвал подписание контракта с Williams

Самое важное:

«Если 23 гонки для кого-то слишком – их не держат в Ф1». Тост ответил Феттелю
Формула 1 Формула 1

«Если 23 гонки для кого-то слишком – их не держат в Ф1». Тост ответил Феттелю

Хэмилтон стал быстрейшим в FP2, Леклер уступил всего 0,166 секунды
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон стал быстрейшим в FP2, Леклер уступил всего 0,166 секунды

Технический брифинг: Ferrari вернула на машину «царь-матрицу»
Формула 1 Формула 1

Технический брифинг: Ferrari вернула на машину «царь-матрицу»

Как попробовать 27 видов кофе за два часа? Боттас знает
Формула 1 Формула 1

Как попробовать 27 видов кофе за два часа? Боттас знает

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.