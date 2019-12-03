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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Статистика

Хэмилтон сравнялся с Сенной, но далек от Шумахера. Интересная статистика Гран При Абу-Даби

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Хэмилтон сравнялся с Сенной, но далек от Шумахера. Интересная статистика Гран При Абу-Даби
Автор:
, редактор (Франция)
3 дек. 2019 г., 09:08

Предлагаем самые интересные статистические факты с заключительного этапа 70-го сезона Формулы 1.

 

Слайдер
Список

Льюис Хэмилтон завоевал 88-ю поул-позицию в карьере, обновив свой же абсолютный рекорд Ф1. Он на 20 поулов опережает Михаэля Шумахера и на 31 – ближайшего соперника по нынешнему пелотону Себастьяна Феттеля. Это первый поул Хэмилтона после Гран При Германии

Льюис Хэмилтон завоевал 88-ю поул-позицию в карьере, обновив свой же абсолютный рекорд Ф1. Он на 20 поулов опережает Михаэля Шумахера и на 31 – ближайшего соперника по нынешнему пелотону Себастьяна Феттеля. Это первый поул Хэмилтона после Гран При Германии
1/26

Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images

Также Хэмилтон улучшил рекорд по стартам с первого ряда, доведя их число до 145. Шумахер занимал одно из двух первых мест на решетке 116 раз, Феттель – 101

Также Хэмилтон улучшил рекорд по стартам с первого ряда, доведя их число до 145. Шумахер занимал одно из двух первых мест на решетке 116 раз, Феттель – 101
2/26

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

В третий раз за сезон в финал квалификации вышли четыре машины с моторами Renault. Ранее такое происходило в Канаде и России. Их гонщики заняли на «Яс-Марине» места решетки с седьмого по десятое

В третий раз за сезон в финал квалификации вышли четыре машины с моторами Renault. Ранее такое происходило в Канаде и России. Их гонщики заняли на «Яс-Марине» места решетки с седьмого по десятое
3/26

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Джордж Расселл в очередной раз опередил Роберта Кубицу в квалификации и выиграл у него дуэль со счетом 21-0. Кубица в последний раз опережал напарника в квалификации на Гран При Бразилии-2010. Им был Виталий Петров

Джордж Расселл в очередной раз опередил Роберта Кубицу в квалификации и выиграл у него дуэль со счетом 21-0. Кубица в последний раз опережал напарника в квалификации на Гран При Бразилии-2010. Им был Виталий Петров
4/26

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

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Льюис Хэмилтон выиграл 84-ю гонку в карьере. Теперь он отстает от Михаэля Шумахера на семь побед
5/26

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Хэмилтон проехал 47-й лучший круг в карьере. Он опередил Кими Райкконена (46), но еще сильно отстает от Шумахера (77)

Хэмилтон проехал 47-й лучший круг в карьере. Он опередил Кими Райкконена (46), но еще сильно отстает от Шумахера (77)
6/26

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Льюис оформил 15-й хет-трик (поул, победа, лучший круг) в карьере. Рекорд у Шумахера (22), из нынешних гонщиков подобное удавалось Феттелю (8 раз), Райкконену (2) и Боттасу (1)

Льюис оформил 15-й хет-трик (поул, победа, лучший круг) в карьере. Рекорд у Шумахера (22), из нынешних гонщиков подобное удавалось Феттелю (8 раз), Райкконену (2) и Боттасу (1)
7/26

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Хэмилтон в 19-й раз в карьере лидировал всю дистанцию Гран При от старта до финиша, повторив рекорд Айртона Сенны. У Феттеля было 15 таких гонок, у Шумахера – только 11

Хэмилтон в 19-й раз в карьере лидировал всю дистанцию Гран При от старта до финиша, повторив рекорд Айртона Сенны. У Феттеля было 15 таких гонок, у Шумахера – только 11
8/26

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Хэмилтон завоевал шестой «Большой шлем» (поул, победа, лучший круг, лидерство от старта до финиша) в карьере. Такие достижения удавались пилотам только на 6 % этапов за всю историю Ф1. Рекорд принадлежит Джиму Кларку – восемь «Больших шлемов» за 72 Гран При

Хэмилтон завоевал шестой «Большой шлем» (поул, победа, лучший круг, лидерство от старта до финиша) в карьере. Такие достижения удавались пилотам только на 6 % этапов за всю историю Ф1. Рекорд принадлежит Джиму Кларку – восемь «Больших шлемов» за 72 Гран При
9/26

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Хэмилтон лидировал на 19-ти из 21 Гран При сезона. Это новый рекорд по количеству гонок – у Себастьяна Феттеля в 2013 году было 18 из 19-ти, – но не по процентам. Результат британца составил 90,48 %, а у немецкого пилота было 94,74 %. Не говоря уже про 100 % Джеки Стюарта в 1969 году (11 из 11)

Хэмилтон лидировал на 19-ти из 21 Гран При сезона. Это новый рекорд по количеству гонок – у Себастьяна Феттеля в 2013 году было 18 из 19-ти, – но не по процентам. Результат британца составил 90,48 %, а у немецкого пилота было 94,74 %. Не говоря уже про 100 % Джеки Стюарта в 1969 году (11 из 11)
10/26

Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images

Хэмилтон также повторил рекорд по числу подиумов за один сезон (17 в 21-й гонке), который он делит с Михаэлем Шумахером (17/17 в 2002 году), Себастьяном Феттелем (17/19 в 2011-м) и самим собой (17/19 в 2015-м, 17/21 в 2016-м и 2018-м)

Хэмилтон также повторил рекорд по числу подиумов за один сезон (17 в 21-й гонке), который он делит с Михаэлем Шумахером (17/17 в 2002 году), Себастьяном Феттелем (17/19 в 2011-м) и самим собой (17/19 в 2015-м, 17/21 в 2016-м и 2018-м)
11/26

Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images

Хэмилтон заработал 413 очков (из 546 возможных) и превзошел собственный прошлогодний рекорд (408 из 525)

Хэмилтон заработал 413 очков (из 546 возможных) и превзошел собственный прошлогодний рекорд (408 из 525)
12/26

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

При этом Льюис набрал только 75,64 % от возможного числа баллов, в то время как Джим Кларк добивался показателя в 100 % в 1963-м и 1965-м годах – благодаря правилу, по которому в зачет шли только шесть лучших результатов из десяти. Если же считать все набранные очки, то рекорд у Михаэля Шумахера – 144 из 170 или 84,71 % в 2002 году

При этом Льюис набрал только 75,64 % от возможного числа баллов, в то время как Джим Кларк добивался показателя в 100 % в 1963-м и 1965-м годах – благодаря правилу, по которому в зачет шли только шесть лучших результатов из десяти. Если же считать все набранные очки, то рекорд у Михаэля Шумахера – 144 из 170 или 84,71 % в 2002 году
13/26

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Хэмилтон также повторил собственный рекорд по продолжительности серии Гран При с набранными очками, доведя ее до 33-х этапов. Он финишировал в десятке в 66-ти из 67-ми последних гонок

Хэмилтон также повторил собственный рекорд по продолжительности серии Гран При с набранными очками, доведя ее до 33-х этапов. Он финишировал в десятке в 66-ти из 67-ми последних гонок
14/26

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Британец набирал очки во всех гонках этого сезона, как и в 2017-м. Шумахер сделал то же самое в 2002 году, но тогда еще и завершил все гонки на подиуме

Британец набирал очки во всех гонках этого сезона, как и в 2017-м. Шумахер сделал то же самое в 2002 году, но тогда еще и завершил все гонки на подиуме
15/26

Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images

Хэмилтон финишировал во всех гонках сезона и ни разу не отстал на круг, то есть проехал по ходу чемпионата максимально возможную дистанцию. Ранее то же самое удавалось Михаэлю в 2002-м. Из 1 262 кругов этого сезона Льюис провел 87,4 % в топ-3, 95,3 % в топ-4 и 98,1% в топ-5. Если не считать Гран При Германии, где он опускался до 15-го места, Льюис провел весь сезон в первой восьмерке

Хэмилтон финишировал во всех гонках сезона и ни разу не отстал на круг, то есть проехал по ходу чемпионата максимально возможную дистанцию. Ранее то же самое удавалось Михаэлю в 2002-м. Из 1 262 кругов этого сезона Льюис провел 87,4 % в топ-3, 95,3 % в топ-4 и 98,1% в топ-5. Если не считать Гран При Германии, где он опускался до 15-го места, Льюис провел весь сезон в первой восьмерке
16/26

Фотограф: Лайонел Энджи / Motorsport Images

Валттери Боттас 412 кругов (33,4 % от пройденной им дистанции) провел на втором месте. Роберт Кубица провел в топ-10 всего один круг за сезон. При этом поляк 205 кругов проехал на 20-м месте – намного больше, чем у любого другого гонщика (у Ландо Норриса 54 таких круга)

Валттери Боттас 412 кругов (33,4 % от пройденной им дистанции) провел на втором месте. Роберт Кубица провел в топ-10 всего один круг за сезон. При этом поляк 205 кругов проехал на 20-м месте – намного больше, чем у любого другого гонщика (у Ландо Норриса 54 таких круга)
17/26

Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Mercedes с 2014 года не проигрывала в Абу-Даби ни квалификаций, ни гонок. Три поула и четыре победы у Хэмилтона, два поула и победа у Нико Росберга, поул и победа у Боттаса

Mercedes с 2014 года не проигрывала в Абу-Даби ни квалификаций, ни гонок. Три поула и четыре победы у Хэмилтона, два поула и победа у Нико Росберга, поул и победа у Боттаса
18/26

Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Это был 151-й подиум Хэмилтона (на четыре отстает от Михаэля Шумахера), 31-й подиум Макса Ферстаппена (сравнялся с Джеком Брэбэмом) и 10-й подиум Шарля Леклера (догнал Ромена Грожана)

Это был 151-й подиум Хэмилтона (на четыре отстает от Михаэля Шумахера), 31-й подиум Макса Ферстаппена (сравнялся с Джеком Брэбэмом) и 10-й подиум Шарля Леклера (догнал Ромена Грожана)
19/26

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Ферстаппен набрал за сезон 278 очков. Это лучший результат для всех пилотов Red Bull после чемпионства Себастьяна Феттеля в 2013 году (397 очков)

Ферстаппен набрал за сезон 278 очков. Это лучший результат для всех пилотов Red Bull после чемпионства Себастьяна Феттеля в 2013 году (397 очков)
20/26

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Впервые с 2008 года только один пилот Red Bull поднимался на подиум по ходу сезона. В этом году этого не удалось ни Пьеру Гасли, ни Алексу Элбону. Последние 19 подиумов Red Bull на счету Макса Ферстаппена

Впервые с 2008 года только один пилот Red Bull поднимался на подиум по ходу сезона. В этом году этого не удалось ни Пьеру Гасли, ни Алексу Элбону. Последние 19 подиумов Red Bull на счету Макса Ферстаппена
21/26

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Ромен Грожан провел десятую подряд гонку без очков. Это вторая худшая серия в его карьере (ранее было 15 гонок в 2014-15 годах)

Ромен Грожан провел десятую подряд гонку без очков. Это вторая худшая серия в его карьере (ранее было 15 гонок в 2014-15 годах)
22/26

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

В дебютном сезоне Ф1 Ландо Норрис ни разу не финишировал ниже 12-го места. Либо он был в топ-12, либо сходил с дистанции

В дебютном сезоне Ф1 Ландо Норрис ни разу не финишировал ниже 12-го места. Либо он был в топ-12, либо сходил с дистанции
23/26

Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images

Карлос Сайнс провел лучший сезон в карьере по положению в чемпионате (шестое место) и набранным очкам (96). Это лучший результат для пилотов McLaren с 2014 года, когда Дженсон Баттон набрал 126 очков. Выше в чемпионате гонщики из Уокинга не были с 2012 года (Хэмилтон и Баттон стали четвертым и пятым)

Карлос Сайнс провел лучший сезон в карьере по положению в чемпионате (шестое место) и набранным очкам (96). Это лучший результат для пилотов McLaren с 2014 года, когда Дженсон Баттон набрал 126 очков. Выше в чемпионате гонщики из Уокинга не были с 2012 года (Хэмилтон и Баттон стали четвертым и пятым)
24/26

Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images

Кими Райкконен (12), Нико Хюлькенберг (14), Кевин Магнуссен (16), Ромен Грожан (18) и Роберт Кубица (19) показали или повторили свои худшие в карьере результаты по итогам чемпионата

Кими Райкконен (12), Нико Хюлькенберг (14), Кевин Магнуссен (16), Ромен Грожан (18) и Роберт Кубица (19) показали или повторили свои худшие в карьере результаты по итогам чемпионата
25/26

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Нико Хюлькенберг покинул Формулу 1 с рекордом по числу гонок без единого подиума – 177. Его сменил в Renault Эстебан Окон, у которого 50 гонок без подиумов

Нико Хюлькенберг покинул Формулу 1 с рекордом по числу гонок без единого подиума – 177. Его сменил в Renault Эстебан Окон, у которого 50 гонок без подиумов
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Фотограф: Эрик Юниус

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Пилоты Михаэль Шумахер В Магазин , Кими Райкконен В Магазин , Джеки Стюарт , Джим Кларк , Льюис Хэмилтон В Магазин , Айртон Сенна В Магазин , Роберт Кубица , Себастьян Феттель В Магазин , Нико Хюлькенберг В Магазин , Ромен Грожан В Магазин , Валттери Боттас В Магазин , Кевин Магнуссен , Макс Ферстаппен В Магазин , Пьер Гасли , Джордж Расселл , Карлос Сайнс В Магазин , Александр Элбон , Шарль Леклер , Ландо Норрис
Команды McLaren В Магазин , Red Bull Racing В Магазин , Mercedes В Магазин , Renault F1 Team
Автор Бенжамен Винель

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Гран При Абу-Даби

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