Хэмилтон сравнил себя и Вольфа с магнитами

На днях британский телеканал Sky Sports продемонстрировал в эфире двойное интервью с участием Льюиса Хэмилтона и Тото Вольфа, записанное в феврале этого года. Пилот и руководитель команды Mercedes рассказали экс-пилоту Формулы 1 Мартину Брандлу о том, как складываются их отношения в последние сезоны.

«Мы оказались весьма похожими друг на друга. Оба весьма упрямы, у обоих много энергии, – в частности рассказал шестикратный чемпион мира. – И поэтому мы как два магнита, в какие-то моменты сливаемся в одно целое. То, что делал Тото, позволяло мне получить быстрый автомобиль, а то, что делал я, позволяло реализовать потенциал этого автомобиля.

Само собой, очень важно, как мы общаемся между собой. Важно, что как только появляется проблема, один просто берет телефон, звонит другому – и все решает. О нас, к примеру, много пишут – и нередко журналисты вдруг откопают давнюю цитату, да еще и подадут ее по-своему. Ты читаешь это и в первый момент думаешь: да как он мог такое сказать? И тут важно не давать воли эмоциям и спокойно все разобрать».

Вольф, в свою очередь, сообщил, что высокий уровень ответственности и связанного с этим стресса в последние годы ни разу не приводили к конфликтам с Хэмилтоном.

«Наши точки зрения по многим вопросам расходятся, – пояснил руководитель команды Mercedes. – Но у нас никогда не было ссор, каких-то сцен. Думаю, нам помогает, что мы максимально открыты друг перед другом – и открыто высказываем свои мнения, даже если они не слишком приятны. Это помогает нашим отношениям оставаться здоровыми».

Один из вопросов, заданных гостям студии Sky Sports, был посвящен ситуации с контрактом Хэмилтона – напомним, что действующее соглашение пилота с командой истекает в конце этого года и многие считают вполне возможным переход британца в Ferrari.

«Мы знаем о целях, которые ставит себе команда и которые ставлю себе я. Знаем о том, как каждый из нас видит ближайшее будущее – поэтому я не вижу особого смысла торопиться, – прокомментировал ситуацию Хэмилтон. – Да, выиграть в составе Ferrari, наверное, приятно – но, думаю, это событие, эффекта от которого хватит ненадолго.

В чем преимущество Mercedes – здесь ты становишься частью истории, ты остаешься с этой компанией и этой маркой практически на всю жизнь. И это история, которая радует душу».