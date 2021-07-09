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Формула 1 / Гран При Великобритании Новости

Хэмилтон: Спринт будет «паровозиком»

Автор:
, Редактор Ф1

Льюис полагает, что новый формат не добавит Ф1 увлекательности

Хэмилтон: Спринт будет «паровозиком»

На Гран При Великобритании в Формуле 1 дебютирует субботний спринт. Пилоты проедут 17 кругов, а результаты заезда определят стартовый порядок в основной гонке. 

Новый формат был придуман для повышения привлекательности Гран При для зрителей. Но семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон не верит, что заезд получится интересным.

«У меня не особо большие надежды, – признался Хэмилтон. – Вероятно, там будет "паровозик". Надеюсь, какие-то обгоны состоятся, но скорее всего гонка будет не слишком интересной».

Хэмилтон является рекордсменом Ф1 по числу поул-позиций, но все они были завоеваны в квалификациях. А на уик-эндах со спринтами обладателем поула будет официально считаться именно победитель спринта. Хэмилтон не стал критиковать такое решение:

«На этот счет у меня нет мнения. Поживем – увидим. Нет смысла выносить суждения еще до того, как что было опробовано».

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