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Формула 1 / Гран При Мексики / Новость

Хэмилтон советовался по настройкам с заболевшим Боно

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Хэмилтон советовался по настройкам с заболевшим Боно
Автор:
27 окт. 2019 г., 14:58

Льюис Хэмилтон рассказал, что перед квалификацией в Мехико решил проконсультироваться со своим гоночным инженером Питером Боннингтоном, который был вынужден остаться в Великобритании по вопросам здоровья.

Вместе с Питером Боннингтоном Льюис Хэмилтон взял четыре титула в Mercedes, и вскоре оформит пятый. Однако «Боно», как его называет гонщик, вынужден пропустить этапы Ф1 в Мексике и США из-за медицинской процедуры в Великобритании.

На двух Гран При Боннингтона заменяет его помощник Маркус Дадли, обязанности которого на себя взял Дом Рифшталь, обычно работающий по ходу уик-эндов на базе в Брэкли, помогая гоночной команде. 

На вопрос Motorsport.com, как на него повлияло отсутствие «правой руки», Хэмилтон отшутился, что Боннингтон оставался на связи, поскольку тот «просто заскучал, сидя на диване». И все же, на самом деле Питер помогал команде на заводе.

«Боно работает со мной вот уже семь лет, это самые мои длительные рабочие отношения с инженером, – сказал Хэмилтон. – Было довольно странно начинать этот уик-энд без него, мы вместе столько всего пережили и достигли. Но мы все равно чувствуем его присутствие, на прошло неделе он много работал с Маркусом, который фантастически показал себя в этот уик-энд, как и Дом.

Я очень тесно работал с Боно, и даже перед квалификацией мы с ним списались, обсудили настройки».

Дополнительная информация: Скотт Митчелл

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Мексики
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Команды Mercedes В Магазин
Автор Денис Буденков

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