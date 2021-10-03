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Формула 1 Новости

Хэмилтон согласился перекрасить черные болиды Mercedes

Автор:
, редактор Ф1

Действующий чемпион признал, что антирасистское послание, которое было заложено в черную ливрею, уже достигло своей цели

Хэмилтон согласился перекрасить черные болиды Mercedes

Черная ливрея болидов Mercedes, которая появилась в 2020 году как четкое антирасистское высказывание команды, в скором будущем может смениться традиционным для марки серебристым окрасом. По крайней мере пилот команды Льюис Хэмилтон, который является самым заметным антирасистским активистом в Формуле 1, против этого не возражает.

Команда Mercedes в Формуле Е, которая перешла на черную ливрею в конце сезона 2019-2020 годов, в последнем сезоне уже вернулась к серебристому цвету. По словам Хэмилтона, на нынешнем этапе важнее не символы и лозунги, а конкретные действия.

«Когда в начале прошлого года я попросил команду покрасить машины в черный цвет как символ движения за права людей разных рас, я не ждал, что это будет длиться вечно, – сказал Хэмилтон. – Но я рад, что черная ливрея осталась на второй год.

Если мы вернем прежнюю серебристую ливрею, это тоже будет неплохо. Это не помешает нашей команде продолжить работу над тем, чтобы среди нас было больше сотрудников самого разного происхождения. Это распространяется и на наших партнеров.

Мы реализуем отличную программу в этом отношении, так что цвет болида уже не важен».

В прошлом году Хэмилтон организовал в Великобритании Комиссию, названную его именем, целью которой стала борьба за большее расовое разнообразие в автоспорте. В июле этого года рекомендации Комиссии Хэмилтона легли в основу принятой Mercedes программы «Ускорение 25», которая предусматривает, что к 2025 году в команде будет работать не менее 25% сотрудников из пока мало представленных в автоспорте групп населения.

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