Хэмилтон согласился на снижение зарплаты в Mercedes
Вместо оклада Льюис решил заработать на чемпионском бонусе
Льюис Хэмилтон и Mercedes согласовали базовые условия нового контракта. Семикратный чемпион мира согласился пойти на небольшой снижение зарплаты при том, что его годовой бонус в случае победы в чемпионате будет увеличен вдвое.
Сделка будет заключена на год, с обоюдной опцией на второй сезон. То есть в конце 2022 года каждая сторона сможет разорвать контракт без каких-либо взысканий.
Соглашение пока не достигнуто лишь по той роли, которую Хэмилтон будет играть в Daimler после завершения карьеры. Сам гонщик хочет получить пост, который позволит ему и дальше бороться за увеличение разнообразия участников Формулы 1.
Ожидается, что контракт будет подписан до 15 июня.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Канады
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон
|Команды
|Mercedes
|Автор
|Иван Матушкин