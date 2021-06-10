Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Понравился спринт на 2 круга в Баку? Пилоты тоже в восторге Следующая / Mercedes разобралась в проблемах Боттаса в Баку. Обвинили пилота
Формула 1 / Гран При Канады Новости

Хэмилтон согласился на снижение зарплаты в Mercedes

Автор:
, редактор
Соавтор:
Франко Нуньес
, ответственный редактор

Вместо оклада Льюис решил заработать на чемпионском бонусе

Хэмилтон согласился на снижение зарплаты в Mercedes

Льюис Хэмилтон и Mercedes согласовали базовые условия нового контракта. Семикратный чемпион мира согласился пойти на небольшой снижение зарплаты при том, что его годовой бонус в случае победы в чемпионате будет увеличен вдвое. 

Сделка будет заключена на год, с обоюдной опцией на второй сезон. То есть в конце 2022 года каждая сторона сможет разорвать контракт без каких-либо взысканий. 

Соглашение пока не достигнуто лишь по той роли, которую Хэмилтон будет играть в Daimler после завершения карьеры. Сам гонщик хочет получить пост, который позволит ему и дальше бороться за увеличение разнообразия участников Формулы 1.

Ожидается, что контракт будет подписан до 15 июня. 

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Понравился спринт на 2 круга в Баку? Пилоты тоже в восторге

Предыдущая новость

Понравился спринт на 2 круга в Баку? Пилоты тоже в восторге

Следующая новость

Mercedes разобралась в проблемах Боттаса в Баку. Обвинили пилота

Mercedes разобралась в проблемах Боттаса в Баку. Обвинили пилота
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Канады
Пилоты Льюис Хэмилтон
Команды Mercedes
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое

1
Формула 1

Хэмилтон согласился на снижение зарплаты в Mercedes

2
Формула 1

«Время Боттаса истекло». В Германии хотят сменить пилота Mercedes

1дн
3
Формула 1

Mercedes разобралась в проблемах Боттаса в Баку. Обвинили пилота

4
Формула 1

McLaren недовольна работой судей в Баку: требуют наказать Цуноду

50мин
5
Формула 1

Пит-стоп продолжительностью 43 часа. Почему Mercedes не удалось открутить гайку

12дн
Самое важное:
Хорнер: Перес опередил бы Ферстаппена, если бы не пит-стоп
Формула 1

Хорнер: Перес опередил бы Ферстаппена, если бы не пит-стоп

8мин
McLaren недовольна работой судей в Баку: требуют наказать Цуноду
Формула 1

McLaren недовольна работой судей в Баку: требуют наказать Цуноду

50мин
Mercedes разобралась в проблемах Боттаса в Баку. Обвинили пилота
Формула 1

Mercedes разобралась в проблемах Боттаса в Баку. Обвинили пилота

Хэмилтон согласился на снижение зарплаты в Mercedes
Формула 1

Хэмилтон согласился на снижение зарплаты в Mercedes

Понравился спринт на 2 круга в Баку? Пилоты тоже в восторге
Формула 1

Понравился спринт на 2 круга в Баку? Пилоты тоже в восторге

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
Хорнер: Перес опередил бы Ферстаппена, если бы не пит-стоп Гран При Азербайджана
Формула 1

Хорнер: Перес опередил бы Ферстаппена, если бы не пит-стоп

Mercedes разобралась в проблемах Боттаса в Баку. Обвинили пилота Гран При Азербайджана
Формула 1

Mercedes разобралась в проблемах Боттаса в Баку. Обвинили пилота

Ферстаппен не получает советов от отца и Нельсона Пике
Формула 1

Ферстаппен не получает советов от отца и Нельсона Пике

Льюис Хэмилтон Больше от
Льюис Хэмилтон
Ферстаппен: Я быстрее Хэмилтона даже на его машине Гран При Азербайджана
Формула 1

Ферстаппен: Я быстрее Хэмилтона даже на его машине

Крылья Хэмилтона и Леклера: помогли в субботу, подвели в гонке Гран При Азербайджана
Формула 1

Крылья Хэмилтона и Леклера: помогли в субботу, подвели в гонке

«Мы просто уничтожены». Вольф подвел итоги уик-энда в Баку Гран При Азербайджана
Формула 1

«Мы просто уничтожены». Вольф подвел итоги уик-энда в Баку

Mercedes Больше от
Mercedes
Мнение: отстаньте от Боттаса. Его зря критикуют
Формула 1

Мнение: отстаньте от Боттаса. Его зря критикуют

Марко: Хэмилтон вынес бы Переса, если тот стартовал лучше Гран При Азербайджана
Формула 1

Марко: Хэмилтон вынес бы Переса, если тот стартовал лучше

«Время Боттаса истекло». В Германии хотят сменить пилота Mercedes Гран При Азербайджана
Формула 1

«Время Боттаса истекло». В Германии хотят сменить пилота Mercedes

Самое читаемое Сегодня

Хэмилтон согласился на снижение зарплаты в Mercedes
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон согласился на снижение зарплаты в Mercedes

«Время Боттаса истекло». В Германии хотят сменить пилота Mercedes
Формула 1 Формула 1

«Время Боттаса истекло». В Германии хотят сменить пилота Mercedes

Mercedes разобралась в проблемах Боттаса в Баку. Обвинили пилота
Формула 1 Формула 1

Mercedes разобралась в проблемах Боттаса в Баку. Обвинили пилота

McLaren недовольна работой судей в Баку: требуют наказать Цуноду
Формула 1 Формула 1

McLaren недовольна работой судей в Баку: требуют наказать Цуноду

Мнение: отстаньте от Боттаса. Его зря критикуют
Формула 1 Формула 1

Мнение: отстаньте от Боттаса. Его зря критикуют

Понравился спринт на 2 круга в Баку? Пилоты тоже в восторге
Формула 1 Формула 1

Понравился спринт на 2 круга в Баку? Пилоты тоже в восторге

Пит-стоп продолжительностью 43 часа. Почему Mercedes не удалось открутить гайку
Формула 1 Формула 1

Пит-стоп продолжительностью 43 часа. Почему Mercedes не удалось открутить гайку

«На трассе валялись гвозди». Шумахер объяснил аварии в Баку
Формула 1 Формула 1

«На трассе валялись гвозди». Шумахер объяснил аварии в Баку

Самое важное:

Хорнер: Перес опередил бы Ферстаппена, если бы не пит-стоп
Формула 1 Формула 1

Хорнер: Перес опередил бы Ферстаппена, если бы не пит-стоп

McLaren недовольна работой судей в Баку: требуют наказать Цуноду
Формула 1 Формула 1

McLaren недовольна работой судей в Баку: требуют наказать Цуноду

Mercedes разобралась в проблемах Боттаса в Баку. Обвинили пилота
Формула 1 Формула 1

Mercedes разобралась в проблемах Боттаса в Баку. Обвинили пилота

Хэмилтон согласился на снижение зарплаты в Mercedes
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон согласился на снижение зарплаты в Mercedes

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.