Хэмилтон согласился на снижение зарплаты в Mercedes

Льюис Хэмилтон и Mercedes согласовали базовые условия нового контракта. Семикратный чемпион мира согласился пойти на небольшой снижение зарплаты при том, что его годовой бонус в случае победы в чемпионате будет увеличен вдвое.

Сделка будет заключена на год, с обоюдной опцией на второй сезон. То есть в конце 2022 года каждая сторона сможет разорвать контракт без каких-либо взысканий.

Соглашение пока не достигнуто лишь по той роли, которую Хэмилтон будет играть в Daimler после завершения карьеры. Сам гонщик хочет получить пост, который позволит ему и дальше бороться за увеличение разнообразия участников Формулы 1.

Ожидается, что контракт будет подписан до 15 июня.