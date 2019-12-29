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Хэмилтон собрался заварить кашу и стать Льюисом 2.0

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Хэмилтон собрался заварить кашу и стать Льюисом 2.0
Автор:
, Редактор
29 дек. 2019 г., 11:02

По мнению действующего чемпиона мира, в следующем сезоне бороться с напарником по команде ему станет еще сложнее.

Валттери Боттас в 2019 году существенно прибавил, сумев навязать гораздо более упорное соперничество своему партнеру по Mercedes Льюису Хэмилтону. После первых четырех гонок финский пилот возглавлял общий зачет, и лишь затем будущий чемпион сумел выйти в лидеры сезона.

После победы на Гран При Австралии, Боттас проговорился о том, что ел кашу на завтрак перед гонкой, после чего многие шутили, что эта каша какая-то особенная. А самого Боттаса начали называть версией 2.0, имея ввиду улучшенный вариант гонщика.

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После завершения сезона сам Боттас шутил, что будет в следующем году есть больше каши, а также он планирует подыскать себе спонсора среди производителей овсянки. На это шуткой ответил и Льюис:

«Валттери провел отличный сезон, и он наверняка еще прибавит в следующем году. Так что я собираюсь тоже кушать кашу. Мне придется стать Льюисом 2.0», – цитирует официального чемпиона твиттер команды Mercedes.

 

Сам Боттас в течении года не раз заявлял о своих чемпионских амбициях, подчеркивая, что по его мнению еще не достиг своей лучшей формы.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Автор Сергей Иванов

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12 мар. - 15 мар.
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