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Формула 1 / Гран При Катара Новости

Хэмилтон собрался выступить в радужном шлеме на всех арабских этапах

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Пилот Mercedes намерен тем самым привлечь внимание к проблемам ущемления меньшинств в ближневосточном регионе

Хэмилтон собрался выступить в радужном шлеме на всех арабских этапах

Льюис Хэмилтон приехал в Лосаил на Гран При Катара в особом шлеме с радужной окраской и с самого начала не скрывал, что приготовил его для привлечения внимания прессы к проблемам неравноправия по отношению к меньшинствам в ближневосточном регионе. При этом он признал, что в стране происходят позитивные перемены в этом вопросе, но есть еще многое, что можно было бы улучшить.

Накануне гонки в Катаре Льюис Хэмилтон заявил, что постарается выступить в том же шлеме и в оставшихся двух гонках сезона, которые пройдут в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.

«Я собираюсь использовать тот же шлем в двух последних гонках, ну или по меньшей мере на следующий уик-энд, – сказал Хэмилтон. – И меня не волнуют негативные комментарии на этот счет.

Там у меня сзади на шлеме написано «Мы держимся вместе» и «Любовь есть любовь», и для меня важно представить сообщество меньшинств именно здесь, так как мы знаем о том, что в этом регионе сохраняется не идеальная ситуация, на которую нужно обратить внимание.

Мне было бы приятно до кого-нибудь здесь достучаться, чтобы кто-то еще выступил здесь с поддержкой прав меньшинств. Я жду, чтобы услышать что-то подобное».

Напомним, что в Саудовской Аравии власти уже предупредили гостей и сотрудников команд Формулы 1 о необходимости соблюдать дресс-код. В частности, мужчинам запрещается появляться в публичных местах в шортах, а женщинам в коротких юбках и с открытыми плечами.

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