Хэмилтон собрался стать гражданином Бразилии

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После победы Льюиса Хэмилтона на Гран При Бразилии 2021 года, когда он проехал по трассе в Сан-Паулу с бразильским флагом в руке и с ним же поднялся на подиум, один из местных конгрессменов внес на рассмотрение парламента страны вопрос о предоставлении британцу почетного гражданства.

Предложение еще не рассмотрено депутатами, и до сих пор не было известно об отношении самого Хэмилтона к этой инициативе. Однако на днях британец сам признался, что с нетерпением ждет получения бразильского паспорта.

«Я бы хотел проводить больше времени в Бразилии, – заявил Хэмилтон на местном деловом форуме, куда его прегласили в качестве одного из ведущих спикеров наравне с, например, Бараком Обамой и бизнесменом Ричардом Брэнсоном. – В вашей стране прекрасная культура. Я пока был только в Рио и Сан-Паулу, но я бы хотел встретить здесь Рождество, Новый год, провести больше времени.

Футболист Неймар каждый год приглашает меня сюда, как и серфер Габриэль Медина. К сожалению, пока у меня не было такой возможности, но я уже жду свой бразильский паспорт».