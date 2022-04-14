Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Версия: зачем VW два бренда в Ф1 и помощь Red Bull Следующая / Haas отказалась вернуть бывшему российскому спонсору деньги
Формула 1 Новости

Хэмилтон собрался стать гражданином Бразилии

Вопрос о присвоении гонщику почетного гражданства внесен на рассмотрение парламента страны

Автор:
, Редактор
Хэмилтон собрался стать гражданином Бразилии
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

После победы Льюиса Хэмилтона на Гран При Бразилии 2021 года, когда он проехал по трассе в Сан-Паулу с бразильским флагом в руке и с ним же поднялся на подиум, один из местных конгрессменов внес на рассмотрение парламента страны вопрос о предоставлении британцу почетного гражданства.

Предложение еще не рассмотрено депутатами, и до сих пор не было известно об отношении самого Хэмилтона к этой инициативе. Однако на днях британец сам признался, что с нетерпением ждет получения бразильского паспорта.

«Я бы хотел проводить больше времени в Бразилии, – заявил Хэмилтон на местном деловом форуме, куда его прегласили в качестве одного из ведущих спикеров наравне с, например, Бараком Обамой и бизнесменом Ричардом Брэнсоном. – В вашей стране прекрасная культура. Я пока был только в Рио и Сан-Паулу, но я бы хотел встретить здесь Рождество, Новый год, провести больше времени.

Футболист Неймар каждый год приглашает меня сюда, как и серфер Габриэль Медина. К сожалению, пока у меня не было такой возможности, но я уже жду свой бразильский паспорт».

Читайте также:
Поделились
Версия: зачем VW два бренда в Ф1 и помощь Red Bull
Предыдущая новость

Версия: зачем VW два бренда в Ф1 и помощь Red Bull
Следующая новость

Haas отказалась вернуть бывшему российскому спонсору деньги

Haas отказалась вернуть бывшему российскому спонсору деньги
Больше от
Сергей Иванов
Норрис признался: За три года я ни разу не заговорил с Кими Гран При Австралии
Формула 1

Норрис признался: За три года я ни разу не заговорил с Кими

Грожан: У Mercedes и Red Bull принципиально разный подход
Формула 1

Грожан: У Mercedes и Red Bull принципиально разный подход

Янноне вернется в Aprilia. Но пока только тренером
MotoGP

Янноне вернется в Aprilia. Но пока только тренером

Льюис Хэмилтон Больше от
Льюис Хэмилтон
Расселл: Нет смысла бороться с Хэмилтоном за пятое место
Формула 1

Расселл: Нет смысла бороться с Хэмилтоном за пятое место

Хэмилтон провел гонку в Австралии с лишним весом. И вот почему Гран При Австралии
Формула 1

Хэмилтон провел гонку в Австралии с лишним весом. И вот почему

Табурет, на который присел Хэмилтон, продали за 60 000 рублей Гран При Австралии
Формула 1

Табурет, на который присел Хэмилтон, продали за 60 000 рублей

Самое важное:

Тост предположил, когда Шумахер будет готов к Ferrari
Формула 1 Формула 1

Тост предположил, когда Шумахер будет готов к Ferrari

Норрис признался: За три года я ни разу не заговорил с Кими
Формула 1 Формула 1

Норрис признался: За три года я ни разу не заговорил с Кими

Грожан: У Mercedes и Red Bull принципиально разный подход
Формула 1 Формула 1

Грожан: У Mercedes и Red Bull принципиально разный подход

Минарди стал главным по формулам в FIA
Формула 1 Формула 1

Минарди стал главным по формулам в FIA

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.