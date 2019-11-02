Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При России
26 сент.
-
29 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
10 окт.
-
13 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Мексики
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При США
01 нояб.
-
03 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При США / Новость

Хэмилтон собрался стать первопроходцем Ф1 в 2021 году

Поделились
Комментарии
Хэмилтон собрался стать первопроходцем Ф1 в 2021 году
Автор:
, Редактор
2 нояб. 2019 г., 12:05

Чемпион мира раскритиковал машины 2021 года, но согласился участвовать на них в гонках.

Льюис Хэмилтон почти гарантировал себе шестой чемпионский титул в этом сезоне. В следующем году британец может остаться среди лидеров Формулы 1, так как технический регламент не изменится. Однако в сезоне-2021 в силу вступят новые правила, от которых ждут изменения расстановки сил в чемпионате. Но Хэмилтона это не пугает.

«Я всегда любил новые вызовы. К тому же моя команда доказала, что она готова добиваться лучших результатов в любых условиях. Думаю, мы готовы к переменам, – заявил Хэмилтон в Остине накануне Гран При США. – К пилотам в этот раз прислушивались. И некоторые вещи были услышаны. К сожалению не все – мы были против более тяжелых и медленных машин.

Но я думаю, нас ждут интересные времена. Сейчас много молодых пилотов, но я надеюсь быть среди них в 2021 году, стать одним из первопроходцев новой эры.

Конечно, все может измениться. Но я люблю свою работу и не вижу причин ее прекращать. Также я не представляю себя в другой команде. Мне нравится быть с Mercedes».

Читайте также:

Следующая новость
Кубица опроверг слухи о переходе в Alfa Romeo

Предыдущая новость

Кубица опроверг слухи о переходе в Alfa Romeo

Следующая новость

Гасли объяснил скорость Toro Rosso в Мексике и США

Гасли объяснил скорость Toro Rosso в Мексике и США
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При США
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Автор Сергей Иванов

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Первая тренировка Старт через
7 дней
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
04:00
13:00
Вторая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
08:00
17:00
Третья тренировка
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
05:00
14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
08:00
17:00
Гонка
вс 1 дек.
вс 1 дек.
08:10
17:10
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов

2
24 часа Ле-Мана

Ford против Ferrari: правдивая история главных героев фильма и его главной гонки

3
Формула E

Первая пятилетка Формулы Е. Пять самых ярких пилотов

4
24 часа Ле-Мана

Фильм «Ford против Ferrari»: 5 больших ошибок и много-много неточностей

5
Формула 1

Мнение: Бинотто необязательно мирить Феттеля и Леклера – и вот почему

Последние видео

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1 00:57
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1

Самое важное:

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года
F1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости
F1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов
F1

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов

Red Bull провела пит-стоп в невесомости
F1

Red Bull провела пит-стоп в невесомости

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора
F1

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.