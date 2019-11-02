Хэмилтон собрался стать первопроходцем Ф1 в 2021 году
Чемпион мира раскритиковал машины 2021 года, но согласился участвовать на них в гонках.
Льюис Хэмилтон почти гарантировал себе шестой чемпионский титул в этом сезоне. В следующем году британец может остаться среди лидеров Формулы 1, так как технический регламент не изменится. Однако в сезоне-2021 в силу вступят новые правила, от которых ждут изменения расстановки сил в чемпионате. Но Хэмилтона это не пугает.
«Я всегда любил новые вызовы. К тому же моя команда доказала, что она готова добиваться лучших результатов в любых условиях. Думаю, мы готовы к переменам, – заявил Хэмилтон в Остине накануне Гран При США. – К пилотам в этот раз прислушивались. И некоторые вещи были услышаны. К сожалению не все – мы были против более тяжелых и медленных машин.
Но я думаю, нас ждут интересные времена. Сейчас много молодых пилотов, но я надеюсь быть среди них в 2021 году, стать одним из первопроходцев новой эры.
Конечно, все может измениться. Но я люблю свою работу и не вижу причин ее прекращать. Также я не представляю себя в другой команде. Мне нравится быть с Mercedes».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При США
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Хэмилтон собрался стать первопроходцем Ф1 в 2021 году
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