Хэмилтон: Карантин – повод задуматься о судьбах животных
Шестикратный чемпион Формулы 1 использовал коронавирус, чтобы убедить своих поклонников отказаться от посещения цирков и зоопарков
Из-за распространения нового коронавируса во всем мире страны все чаще просят своих граждан перейти на режим самоизоляции и по возможности не выходить из домов. Так в последние дни поступал и Льюис Хэмилтон, который перед несостоявшимся Гран При Австралии был на мероприятии, у двух участников которого позднее выявили заболевание.
Хэмилтон известен тем, что не употребляет пищу животного происхождения и в целом поддерживает зоозащитное движение. В своем инстаграме он написал, что карантин – хорошая возможность почувствовать себя на месте животных, живущих в неволе.
«Проводя время дома на самоизоляции, вы возможно почувствуете то же, что и животные, которые живут в неволе, – написал Хэмилтон. – Им недоступен их привычный образ жизни. Прошу вас, перестаньте ходить в зоопарки или в цирки – потому что тем самым вы фактически финансируете содержание животных в заключении».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Хэмилтон: Карантин – повод задуматься о судьбах животных
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