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Формула 1 / Новость

Хэмилтон: Карантин – повод задуматься о судьбах животных

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Хэмилтон: Карантин – повод задуматься о судьбах животных
Автор:
, Редактор
25 мар. 2020 г., 14:30

Шестикратный чемпион Формулы 1 использовал коронавирус, чтобы убедить своих поклонников отказаться от посещения цирков и зоопарков

Из-за распространения нового коронавируса во всем мире страны все чаще просят своих граждан перейти на режим самоизоляции и по возможности не выходить из домов. Так в последние дни поступал и Льюис Хэмилтон, который перед несостоявшимся Гран При Австралии был на мероприятии, у двух участников которого позднее выявили заболевание.

Хэмилтон известен тем, что не употребляет пищу животного происхождения и в целом поддерживает зоозащитное движение. В своем инстаграме он написал, что карантин – хорошая возможность почувствовать себя на месте животных, живущих в неволе.

«Проводя время дома на самоизоляции, вы возможно почувствуете то же, что и животные, которые живут в неволе, – написал Хэмилтон. – Им недоступен их привычный образ жизни. Прошу вас, перестаньте ходить в зоопарки или в цирки – потому что тем самым вы фактически финансируете содержание животных в заключении».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Автор Сергей Иванов

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