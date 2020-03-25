Хэмилтон: Карантин – повод задуматься о судьбах животных

Из-за распространения нового коронавируса во всем мире страны все чаще просят своих граждан перейти на режим самоизоляции и по возможности не выходить из домов. Так в последние дни поступал и Льюис Хэмилтон, который перед несостоявшимся Гран При Австралии был на мероприятии, у двух участников которого позднее выявили заболевание.

Хэмилтон известен тем, что не употребляет пищу животного происхождения и в целом поддерживает зоозащитное движение. В своем инстаграме он написал, что карантин – хорошая возможность почувствовать себя на месте животных, живущих в неволе.

«Проводя время дома на самоизоляции, вы возможно почувствуете то же, что и животные, которые живут в неволе, – написал Хэмилтон. – Им недоступен их привычный образ жизни. Прошу вас, перестаньте ходить в зоопарки или в цирки – потому что тем самым вы фактически финансируете содержание животных в заключении».