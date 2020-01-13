Хэмилтон снимется в новом «Джоне Уике»? Посмотрите, как Льюис стреляет!

В инстаграме Льюис Хэмилтон показал навыки обращения с оружием, стреляя по мишеням из пистолета. Гонщик рассказал, что тренировки проходили на том же стрельбище, где готовился к съемкам актер Киану Ривз – главный герой серии боевиков «Джон Уик».

«Мне не терпится показать вам кое-что, над чем я уже начал работать. Я всегда любил боевики и мечтал когда-нибудь оказаться в одном из них. Именно здесь Киану Ривз тренируется для своих фильмов по "Джону Уику", поэтому я приехал сюда, чтобы начать подготовку в своей первой роли в кино.

Это всего лишь первый день, было весело провести несколько часов в безопасной профессиональной обстановке. Киану, позвони мне, ребята готовы! Большое спасибо Taran Tactical и твоей потрясающей команде за их время и терпение. Лучший день!» – написал Хэмилтон.

Видео с тренировками Киану Ривза стали очень популярными в интернете – зрители и фанаты актера восхищались, сколь профессионально актер владеет разными видами оружия.

Четвертая часть серии боевиков о профессиональном киллере Джоне Уике выйдет в прокат 21 мая 2021 года – в этот же день должна выйти четвертая часть «Матрицы», где канадский актер вновь вернется к роли Нео.