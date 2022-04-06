Хэмилтон снимает фильм о себе и раздумывает о втором

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В преддверии третьего этапа Формулы 1, который пройдет в этот уик-энд в Мельбурне, пресс-служба Формулы 1 опубликовала интервью с Льюисом Хэмилтоном. Одной из тем разговора стал кинематограф – как оказалось, пилот Mercedes не только интересуется им, но и сам ведет работу над полнометражной автобиографической лентой.

«Мы занимаемся документалкой, – рассказал он. – Мне кажется, для всего есть подходящий момент. И сейчас я сконцентрирован именно на этом, так как полагаю, что мне есть, о чем рассказать. Я считаю важным сделать это. И полагаю, что это многому может научить».

На недавней церемонии кинопремии «Оскар» актер Уилл Смит получил приз за главную мужскую роль в художественной ленте «Король Ричард», посвященной Ричарду Уильямсу, отцу популярных теннисисток Серены и Винус.

Хэмилтон сказал, что этот пример заставил его задуматься о возможности аналогичного проекта о своей жизни и карьере.

«Меня очень впечатлила работа Уилла и его команды, – признался Льюис. – Думаю, мне тоже когда-нибудь стоит попробовать такое. А сейчас я очень рад за Винус и Серену, они настоящие иконы».

Гонщик добавил: «За любым успехом всегда кто-то стоит. Могу сказать, что это фильм ["Король Ричард"] и ко мне тоже имеет отношение. У меня просто потрясающая семья, без которой я не добился бы всего этого.

Надеюсь, что придет время, и я смогу сделать что-то похожее… Думаю, это очень вдохновит многие семьи».

По итогам двух Гран При 2022 года Льюис занимает пятое место в личном зачете Ф1.