Хэмилтон: Скучал по победам с прошлого года

Льюис Хэмилтон одержал уверенную победу в гран При Штирии. Стартовав с поула, действующий чемпион Формулы 1 выиграл старт и удерживал лидерство до самого финиша. После финиша британец не стал спорить с тем, что победа была довольно легкой.

«Я очень рад снова быть первым, выиграть гонку, – сказал Хэмилтон. – На самом деле с моей последней победы прошло очень много времени, это же было еще в прошлом году. Тем более, что прошлый уик-энд выдался для меня непростым.

Что же, остается похвалить команду, которая проделала фантастическую работу. Также поблагодарить наших инженеров на базе в Англии. Ну и я сам сумел не допустить ошибок.

Я также хотел установить лучший круг в гонке, но под конец мои шины Medium уже не были свежими, они прошли 40 кругов. Но мне все равно кажется, что мы выбрали совершенно правильную стратегию».