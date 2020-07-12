Хэмилтон: Скучал по победам с прошлого года
Победитель Гран При Штирии пожалел только об упущенном быстром круге
Льюис Хэмилтон одержал уверенную победу в гран При Штирии. Стартовав с поула, действующий чемпион Формулы 1 выиграл старт и удерживал лидерство до самого финиша. После финиша британец не стал спорить с тем, что победа была довольно легкой.
«Я очень рад снова быть первым, выиграть гонку, – сказал Хэмилтон. – На самом деле с моей последней победы прошло очень много времени, это же было еще в прошлом году. Тем более, что прошлый уик-энд выдался для меня непростым.
Что же, остается похвалить команду, которая проделала фантастическую работу. Также поблагодарить наших инженеров на базе в Англии. Ну и я сам сумел не допустить ошибок.
Я также хотел установить лучший круг в гонке, но под конец мои шины Medium уже не были свежими, они прошли 40 кругов. Но мне все равно кажется, что мы выбрали совершенно правильную стратегию».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Штирии
|Сессия
|Гонка
|Местонахождение
|«Ред Булл Ринг»
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов