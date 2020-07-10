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Хэмилтон: Скорость вдруг начала пропадать

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Хэмилтон: Скорость вдруг начала пропадать
Автор:
, Главный редактор
10 июл. 2020 г., 17:02

Шестикратный чемпион мира не смог назвать причины своего сравнительно слабого выступления во второй тренировке Гран При Штирии

Послеобеденная пятничная практика на трассе в Шпильберге сложилась для пилотов Mercedes по-разному. Валттери Боттас боролся за лучшее время круга и проиграл Максу Ферстаппену меньше одной десятой. А действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон уступил своему напарнику больше чем полсекунды и оказался в таблице результатов на 6-м месте, среди прочих пропустив вперед оба болида Racing Point и Карлоса Сайнса.

Отвечая на вопросы журналистов вскоре после завершения заездов, британец не смог объяснить, что же пошло не так.

«Мне как-то трудно что-то сказать. У меня все было хорошо на первой тренировке, потом я чувствовал себя вполне уверенно в начале второй практики – а потом скорость вдруг начала пропадать, – рассказал Хэмилтон. – Другие пилоты поехали быстро, Валттери поймал хороший темп…

При этом моя машина в целом тоже вела себя нормально – но сильно отставала от других по темпу. Так что, теперь надо засучить рукава и постараться быстро разобраться, в чем причина».

Чуть больше света на происходящее пролил Тото Вольф: «Что конкретно помешало Льюису быть быстрее? Сейчас мы и сами знаем. Просто машина скользит в медленных и среднескоростных поворотах. Но у нас же есть данные – и нам просто нужно время, чтобы изучить их и сделать выводы».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Штирии
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Команды Mercedes В Магазин
Автор Кирилл Качнов

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