Хэмилтон скинул в воду своего физиотерапевта. И вот за что
Анджела Каллен поплатилась за то, что не верила в способность Хэмилтона финишировать на подиуме
Команда Mercedes опубликовала видео в запрещенных в России соцсетях (в частности в инстаграме), на которых Льюис Хэмилтон в Монреале после Гран При Канады толкает в воду своего физиотерапевта Анделу Каллен.
Ролик подписан следующим образом: «Анджела обещала, что прыгнет в реку, если Хэмилтон финиширует на подиуме. Ей просто нужен был толчок». Сама Анджела на видео посмеялась над случившемся вместе с остальной командой, но призналась, что не ожидала, что вода будет столь холодной.
В последние годы Хэмилтон не раз говорил крайне теплые слова в отношении Анджелы Каллен и ее значения в его жизни. Некоторые его откровенные фразы многими могли быть расценены как признание в том, что между ними есть нечто большее, чем официальная дружба и совместная работа.
Накануне гонки в Канаде Хэмилтон с благодарностью говорил, что именно Каллен смогла избавить его от болей в спине после тряски в Баку и вернуть ему способность пилотировать машину.
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