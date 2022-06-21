Хэмилтон скинул в воду своего физиотерапевта. И вот за что

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Команда Mercedes опубликовала видео в запрещенных в России соцсетях (в частности в инстаграме), на которых Льюис Хэмилтон в Монреале после Гран При Канады толкает в воду своего физиотерапевта Анделу Каллен.

Ролик подписан следующим образом: «Анджела обещала, что прыгнет в реку, если Хэмилтон финиширует на подиуме. Ей просто нужен был толчок». Сама Анджела на видео посмеялась над случившемся вместе с остальной командой, но призналась, что не ожидала, что вода будет столь холодной.

В последние годы Хэмилтон не раз говорил крайне теплые слова в отношении Анджелы Каллен и ее значения в его жизни. Некоторые его откровенные фразы многими могли быть расценены как признание в том, что между ними есть нечто большее, чем официальная дружба и совместная работа.

Накануне гонки в Канаде Хэмилтон с благодарностью говорил, что именно Каллен смогла избавить его от болей в спине после тряски в Баку и вернуть ему способность пилотировать машину.