Хэмилтон съездил в Африку и назвал ее лучшим местом на свете

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Летние каникулы во время перерыва в сезоне Формулы 1 Льюис Хэмилтон отправился в Африку. И эта поездка его очень впечатлила, по крайней мере вот что он сам написал в соцсетях.

«Прошедшие пару недель были одними из лучших в моей жизни, – написал Хэмилтон. – Эта поездка меня сильно изменила. Я увидел красоту, ощутил любовь и умиротворение и теперь чувствую себя полностью обновленным.

Никакие фотографии не передают те ощущения, которые испытываешь, оказавшись в тех местах. У меня нет слов, только эмоции. Я прикоснулся к своим корням, к истории, и теперь лучше принимаю себя таким, какой я есть.

Нас везде принимали очень радушно. Я ощущал себя словно в собственной семье. Спасибо моим братьям, которые поехали со мной. Мы всегда будем вспоминать это время».

Напомним, что у отца Хэмилтона африканские корни, а его мать белая британка. Из какой части Африки предки гонщика по отцовской линии неизвестно, так как в Великобританию они попали из Гренады, острова в Карибском море.

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