Хэмилтон: Сенна – как и я – был один против целой системы

Возможность поделиться с публикой своими идеями стала для Льюиса Хэмилтона важной дополнительной мотивацией по ходу прошлого сезона. Об этом семикратный чемпион мира рассказал в интервью итальянскому изданию Gazzetta dello Sport.

«Движение Black Lives Matter и резонанс, который оно вызвало, напомнили мне о проявлениях расизма, которые я испытал на себе в юности, – в частности сказал британский пилот. – И понимание, что я несу людям определенный посыл, придало мне новых сил. Дало мне новый импульс. После этого я гонялся не просто ради победы – но и ради некой высшей цели».

Хэмилтон также провел параллели между своей карьерой и карьерой трехкратного чемпиона мира Айртона Сенны, который был и остается главным кумиром британца.

«Он был одиночкой – и находился в системе, которая далеко не всегда относилась к нему дружелюбно. Нечто похожее и мне приходилось испытывать по ходу своей карьеры».