Хэмилтон считает проблемы с мотором естественными

За две недели тестов Ф1 в Барселоне команде Mercedes пришлось дважды менять на своем болиде силовую установку – что стало одной из популярных тем для обсуждения. Льюис Хэмилтон, общаясь в пятницу с журналистами в паддоке испанской трассы, высказал мнение, что такие проблемы неизбежны на нынешнем этапе жизненного цикла моторов (напомним, двигатели нынешнего поколения используются в Ф1 с 2014 года).

«Было время, когда из нынешних турбомоторов конструкторы выжимали все больше и больше, больше и больше. Но само собой, в итоге мы добрались до определенного предела, когда тот же объем инвестиций и усилий приносит все меньший результат. Знаете, это как пытаться увеличить максималку у машины, которая и без того быстра: чтобы стать еще на 1 км/ч быстрее, вам каждый раз надо вкладывать все больше и больше.

Но я верю в наших парней – верю в то, что они и сейчас могут добиться прогресса. Нынешний мотор лучше прошлогоднего. С надежностью все не настолько хорошо, как мы хотели бы – однако не сомневаюсь, что работа на базе на следующей неделе принесет нужный результат».

Ситуацию с двигателями немецкой марки также прокомментировал Энди Грин – технический директор команды Racing Point, использующей моторы Mercedes.

«Думаю, что случившееся по ходу тестов не было таким уж сюрпризом. Что наличие определенных проблем не было секретом для мотористов уже в течение нескольких недель, – сказал Грин, чей коллектив закупает моторы у Mercedes, но по ходу тестов не сталкивался с серьезными неисправностями силовых установок. – И уже выработан некий комплекс мер, чтобы с этими проблемами справиться.

Это достаточно естественные детские болезни, и Mercedes, я уверен, легко со всем разберется. Тесты отчасти и нужны, чтобы выявить слабые места машин. Люди из Mercedes сказали, что они не видят в ситуации трагедии – поэтому мы тоже не собираемся паниковать».