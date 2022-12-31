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Формула 1 Новость

Хэмилтон с Ферстаппеном на двоих заработали за год меньше Месси

Деловое издание Forbes опубликовало рейтинг доходов представителей разных дисциплин в 2022 году, куда попали и два пилота Формулы 1

Кемаль Шенгюл
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Хэмилтон с Ферстаппеном на двоих заработали за год меньше Месси
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В публикации учитывались не только те деньги, что звезды спорта получали по контракту за свои выступления, но и спонсорские выплаты. Как оказалось, по суммарному заработку Льюис Хэмилтон оставил Макса Ферстаппена далеко позади. 

Британец пополнил свои счета в общей сложности 65 миллионами долларов, тогда как действующему чемпиону, у которого в соглашении с Red Bull указана более крупная сумма, удалось заработать «только» $48 млн.

Примечательно, что в случае с Льюисом, как пишет Forbes, $8 млн доходов вообще никак не связаны с выступлениями в гонках. У Макса таких пока значительно меньше – лишь $2 млн.

При этом никому из представителей Ф1 не удалось подняться в десятку лидеров рейтинга. Хэмилтон стал в ней 17-м, Ферстаппен – 26-м.

Первую строчку занял обладатель футбольного Кубка мира Лионель Месси, который заработал за год $130 миллионов. Также в числе лидеров по доходам – еще два футболиста и четыре игрока в баскетбол.

Рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов Forbes

Поз. Атлет Дисциплина Заработок в 2022 году
1 Argentina Лионель Месси футбол $130 млн
2 United States ЛеБрон Джеймс баскетбол $121,2 млн
3 Portugal Криштиану Роналду футбол $115 млн
4 Brazil Неймар футбол $95 млн
5 United States Стефен Карри баскетбол $92,8 млн
6 United States Кевин Дюран баскетбол $92,1 млн
7 Switzerland Роже Федерер теннис $90,7 млн
8 Mexico Канело Альварес бокс $90 млн
9 United States Том Брэди амер. футбол $83,9 млн
10 Greece Яннис Адетокунбо баскетбол $80,9 млн
…17 United States Льюис Хэмилтон автогонки $65 млн
…26 Netherlands Макс Ферстаппен автогонки $48 млн
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