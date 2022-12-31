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В публикации учитывались не только те деньги, что звезды спорта получали по контракту за свои выступления, но и спонсорские выплаты. Как оказалось, по суммарному заработку Льюис Хэмилтон оставил Макса Ферстаппена далеко позади.

Британец пополнил свои счета в общей сложности 65 миллионами долларов, тогда как действующему чемпиону, у которого в соглашении с Red Bull указана более крупная сумма, удалось заработать «только» $48 млн.

Примечательно, что в случае с Льюисом, как пишет Forbes, $8 млн доходов вообще никак не связаны с выступлениями в гонках. У Макса таких пока значительно меньше – лишь $2 млн.

При этом никому из представителей Ф1 не удалось подняться в десятку лидеров рейтинга. Хэмилтон стал в ней 17-м, Ферстаппен – 26-м.

Первую строчку занял обладатель футбольного Кубка мира Лионель Месси, который заработал за год $130 миллионов. Также в числе лидеров по доходам – еще два футболиста и четыре игрока в баскетбол.

Рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов Forbes

Поз. Атлет Дисциплина Заработок в 2022 году 1 Лионель Месси футбол $130 млн 2 ЛеБрон Джеймс баскетбол $121,2 млн 3 Криштиану Роналду футбол $115 млн 4 Неймар футбол $95 млн 5 Стефен Карри баскетбол $92,8 млн 6 Кевин Дюран баскетбол $92,1 млн 7 Роже Федерер теннис $90,7 млн 8 Канело Альварес бокс $90 млн 9 Том Брэди амер. футбол $83,9 млн 10 Яннис Адетокунбо баскетбол $80,9 млн …17 Льюис Хэмилтон автогонки $65 млн …26 Макс Ферстаппен автогонки $48 млн