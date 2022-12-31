Хэмилтон с Ферстаппеном на двоих заработали за год меньше Месси
Деловое издание Forbes опубликовало рейтинг доходов представителей разных дисциплин в 2022 году, куда попали и два пилота Формулы 1
В публикации учитывались не только те деньги, что звезды спорта получали по контракту за свои выступления, но и спонсорские выплаты. Как оказалось, по суммарному заработку Льюис Хэмилтон оставил Макса Ферстаппена далеко позади.
Британец пополнил свои счета в общей сложности 65 миллионами долларов, тогда как действующему чемпиону, у которого в соглашении с Red Bull указана более крупная сумма, удалось заработать «только» $48 млн.
Примечательно, что в случае с Льюисом, как пишет Forbes, $8 млн доходов вообще никак не связаны с выступлениями в гонках. У Макса таких пока значительно меньше – лишь $2 млн.
При этом никому из представителей Ф1 не удалось подняться в десятку лидеров рейтинга. Хэмилтон стал в ней 17-м, Ферстаппен – 26-м.
Первую строчку занял обладатель футбольного Кубка мира Лионель Месси, который заработал за год $130 миллионов. Также в числе лидеров по доходам – еще два футболиста и четыре игрока в баскетбол.
Рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов Forbes
|Поз.
|Атлет
|Дисциплина
|Заработок в 2022 году
|1
|Лионель Месси
|футбол
|$130 млн
|2
|ЛеБрон Джеймс
|баскетбол
|$121,2 млн
|3
|Криштиану Роналду
|футбол
|$115 млн
|4
|Неймар
|футбол
|$95 млн
|5
|Стефен Карри
|баскетбол
|$92,8 млн
|6
|Кевин Дюран
|баскетбол
|$92,1 млн
|7
|Роже Федерер
|теннис
|$90,7 млн
|8
|Канело Альварес
|бокс
|$90 млн
|9
|Том Брэди
|амер. футбол
|$83,9 млн
|10
|Яннис Адетокунбо
|баскетбол
|$80,9 млн
|…17
|Льюис Хэмилтон
|автогонки
|$65 млн
|…26
|Макс Ферстаппен
|автогонки
|$48 млн
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