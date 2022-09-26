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Дебютировав в 2007 году, будущий семикратный чемпион мира всю карьеру провел в сильных командах, имя возможность сражаться за хорошие позиции в гонках. Это позволило Льюису Хэмилтону стать единственным человеком в мире, который выигрывал этапы Ф1 по ходу каждого сезона выступлений в чемпионате.

Подобное не удалось ни Айртону Сенне, ни Михаэлю Шумахеру, ни другим великим – прежде всего потому, что пилоты шли к первой победе несколько лет. Жак Вильнев, напротив, побеждал в двух своих первых сезонах, но ни разу не был на вершине подиума после этого.

Однако в нынешнем сезоне уникальная серия Льюиса может прерваться: в 16 уже прошедших Гран При гонщик несколько раз был на подиуме, но ни разу не имел реальных шансов на победу.

Однако, по словам самого Хэмилтона, его ничуть не заботит вероятность упустить рекорд.

«Для меня все это совершенно не имеет значения, – сказал гонщик в Монце. – Я очень благодарен судьбе за то, что каждый год с 2007-го имел возможность побеждать. И верю, что в этом сезоне у нас тоже появится шанс, ведь впереди еще остаются гонки.

Для нашей команды вернуться вперед и сражаться за лидерство – это очень серьезная цель».

Он добавил: «Я не концентрируюсь на рекордах, хотя, конечно, попробую победить и в этом году. Но это важно для меня не из-за рекорда, статистика вообще не особенно заботит меня».

В ближайший уик-энд сезон Формулы 1 продолжится в Сингапуре. Медленная трасса «Марина-Бэй» должна неплохо подойти Mercedes, если вспомнить недавний поул Джорджа Расселла в Венгрии. Но Льюис был осторожен в ожиданиях.

«Мне очень сложно предсказывать, где наша машина будет смотреться сильнее, – сказал он. – Для меня стало сюрпризом, что [в Монце] она поехала очень неплохо, гораздо лучше, чем в Спа. Но я надеюсь, что в оставшихся Гран При мы еще покажем ту же форму, что была в Будапеште».

Хуже всего с победами у Льюиса было в 2013 году, когда он побывал на вершине подиума только раз, а также в 2009-м (две победы). Примечательно, что в обоих этих сезонах гонщик выигрывал в Венгрии. В нынешнем сезоне он финишировал на «Хунгароринге» вторым, отстав на восемь секунд от победившего Макса Ферстаппена.

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