Хэмилтон рискует попасть в карантин из-за актера Идриса Эльбы
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Благотворительный вечер может обернуться для пилота Mercedes заражением. Двое его участников уже заболели
Шестикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон находится под угрозой заражения коронавирусом. Актер Идрис Эльба объявил в соцсетях, что его тест на вирус COVID-19 оказался положительным.
Эльба полагает, что заразился на встрече благотворительного движения WE в Лондоне в начале марта, где была жена премьер-министра Канады Софи Трюдо. У нее также выявлено наличие вируса. На той же встрече присутствовал и Хэмилтон, как видно по фотографии ниже.
Пока гонщик никак не прокомментировал свое возможное заражение. Ранее он в соцсетях призывал поклонников сохранять спокойствие во время эпидемии. Также Хэмилтон показал, как нужно правильно мыть руки, чтобы снизить риск заражения.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Хэмилтон рискует попасть в карантин из-за актера Идриса Эльбы
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