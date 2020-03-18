Хэмилтон рискует попасть в карантин из-за актера Идриса Эльбы

Шестикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон находится под угрозой заражения коронавирусом. Актер Идрис Эльба объявил в соцсетях, что его тест на вирус COVID-19 оказался положительным.

Эльба полагает, что заразился на встрече благотворительного движения WE в Лондоне в начале марта, где была жена премьер-министра Канады Софи Трюдо. У нее также выявлено наличие вируса. На той же встрече присутствовал и Хэмилтон, как видно по фотографии ниже.

Пока гонщик никак не прокомментировал свое возможное заражение. Ранее он в соцсетях призывал поклонников сохранять спокойствие во время эпидемии. Также Хэмилтон показал, как нужно правильно мыть руки, чтобы снизить риск заражения.