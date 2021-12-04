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Хэмилтон рискует получить штраф из-за желтых флагов

Автор:
, главный редактор

Один из претендентов на титул должен будет явиться к судьям за час до начала квалификации

Хэмилтон рискует получить штраф из-за желтых флагов

Льюис Хэмилтон был вызван к судьям Гран При Саудовской Аравии в связи с подозрением в некорректных действиях под желтыми флагами по ходу субботней тренировки. Лидер Mercedes должен будет дать своим объяснения случившемуся в 19:00 (местное время совпадает с московским) – то есть за час до начала квалификации.

Эпизод, о котором идет речь, произошел на 22 минуте сессии. Двойные желтые флаги появились на короткое время после выезда Серхио Переса за пределы трассы. Перес при этом находился позади Хэмилтона, который ехал на быстром круге. Однако на панели пилота Mercedes отобразилась сигнализация о режиме двойных желтых флагов.

Речь идет о том же нарушении, за которое на предыдущем этапе в Катаре получили штрафы Валттери Боттас и Макс Ферстаппен – оба пилота проигнорировали двойные желтые флаги в квалификации. Пилот Mercedes тогда потерял 3 позиции на стартовой решетке, а гонщик Red Bull – 5.

Обновлено: Судьи также рассмотрят инцидент, случившийся на 39 минуте сессии, когда Льюис Хэмилтон сбросил скорость и чуть не спровоцировал аварию с Никитой Мазепиным, который на быстром круге был вынужден обогнать пилота Mercedes срезав поворот. В случае определения вины Хэмилтона, он также может быть наказан потерей позиций. Рассмотрение обоих инцидентов пройдет в одно и то же время.

Эксперт Ф1 Мартин Брандл так оценил этот инцидент: «Никита Мазепин очень здорово справился в этой ситуации, отвернув в сторону. Льюис должен благодарить только его за то, что обошлось без столкновения».

 

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