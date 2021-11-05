За пять гонок до конца сезона Макс Ферстаппен опережает Льюиса Хэмилтона на 12 очков – их сражение разворачивается непредсказуемо, инициатива постоянно переходит из рук в руки, и спрогнозировать исход сезона сейчас едва ли возможно.

О напряжении в этой дуэли говорят столкновения гонщиков в Сильверстоуне и Монце – едва ли кто-то возьмется утверждать, что в финальной части сезона мы не увидим похожих эпизодов.

Сейчас модно сравнивать противостояние Макса и Льюиса с популярным сражением Айртона Сенны с Аленом Простом. Два чемпиона мира были достойными соперниками, не готовыми уступить. Из-за этого судьбу титула в 1989 и 1990 годах решали их столкновения на трассе.

В недавнем интервью таблоиду Daily Mail глава Mercedes F1 Тото Вольф сказал: «Тот, кто впереди [в чемпионате], наверняка попробует сделать то же самое, что в годы Сенны и Проста.

Лично я никогда не даю никому инструкций врезаться в соперника, но если все это затянется до последней гонки, победа в которой принесет титул, то они будут сражаться жестко».

В преддверии Гран При Мексики Льюиса Хэмилтона попросили прокомментировать слова своего босса.

«Я не читал этих слов Тото, но очень сомневаюсь, что он намекает на возможность [новых аварий], – ответил сэр семикратный. – Мы никогда не побеждали в чемпионате за счет этого. Я никогда не выигрывал так титул и никогда не хотел. Это моя позиция.

Я здесь для того, чтобы одерживать победы правильно – благодаря чистому мастерству, целеустремленности и упорному труду».

Льюис добавил, что в этом сезоне ему приходится выкладываться изо всех сил в сражении с Ферстаппеном, а сам год назвал «самых захватывающим за бог знает сколько лет».

«Знаете, прежде я уже выигрывал титулы, – объяснил британец. – Но всегда стремился побеждать правильно. А если не выходит, проигрывать тоже надо правильно: с достоинством и зная, что ты сделал все возможное и действовал верным образом.

Это все, что в твоих силах. Ты отдаешь всего себя работе и своей команде. Если не получается, значит надо жить дальше и готовиться к новой битве».