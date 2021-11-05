Хэмилтон решил выиграть титул правильно, а не как Сенна с Простом
Британский пилот объяснил, что ему не по душе истории, когда исход борьбы за звание сильнейшего решает столкновение
За пять гонок до конца сезона Макс Ферстаппен опережает Льюиса Хэмилтона на 12 очков – их сражение разворачивается непредсказуемо, инициатива постоянно переходит из рук в руки, и спрогнозировать исход сезона сейчас едва ли возможно.
О напряжении в этой дуэли говорят столкновения гонщиков в Сильверстоуне и Монце – едва ли кто-то возьмется утверждать, что в финальной части сезона мы не увидим похожих эпизодов.
Сейчас модно сравнивать противостояние Макса и Льюиса с популярным сражением Айртона Сенны с Аленом Простом. Два чемпиона мира были достойными соперниками, не готовыми уступить. Из-за этого судьбу титула в 1989 и 1990 годах решали их столкновения на трассе.
В недавнем интервью таблоиду Daily Mail глава Mercedes F1 Тото Вольф сказал: «Тот, кто впереди [в чемпионате], наверняка попробует сделать то же самое, что в годы Сенны и Проста.
Лично я никогда не даю никому инструкций врезаться в соперника, но если все это затянется до последней гонки, победа в которой принесет титул, то они будут сражаться жестко».
В преддверии Гран При Мексики Льюиса Хэмилтона попросили прокомментировать слова своего босса.
«Я не читал этих слов Тото, но очень сомневаюсь, что он намекает на возможность [новых аварий], – ответил сэр семикратный. – Мы никогда не побеждали в чемпионате за счет этого. Я никогда не выигрывал так титул и никогда не хотел. Это моя позиция.
Я здесь для того, чтобы одерживать победы правильно – благодаря чистому мастерству, целеустремленности и упорному труду».
Льюис добавил, что в этом сезоне ему приходится выкладываться изо всех сил в сражении с Ферстаппеном, а сам год назвал «самых захватывающим за бог знает сколько лет».
«Знаете, прежде я уже выигрывал титулы, – объяснил британец. – Но всегда стремился побеждать правильно. А если не выходит, проигрывать тоже надо правильно: с достоинством и зная, что ты сделал все возможное и действовал верным образом.
Это все, что в твоих силах. Ты отдаешь всего себя работе и своей команде. Если не получается, значит надо жить дальше и готовиться к новой битве».
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