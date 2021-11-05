Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Ферстаппен: Даже если отрыв вырастет, подход к борьбе с Льюисом не изменится Следующая / Как скорость в Монако поможет Ferrari в Мексике? Леклер объяснил
Формула 1 Новости

Хэмилтон решил выиграть титул правильно, а не как Сенна с Простом

Автор:
, редактор Ф1

Британский пилот объяснил, что ему не по душе истории, когда исход борьбы за звание сильнейшего решает столкновение

Хэмилтон решил выиграть титул правильно, а не как Сенна с Простом

За пять гонок до конца сезона Макс Ферстаппен опережает Льюиса Хэмилтона на 12 очков – их сражение разворачивается непредсказуемо, инициатива постоянно переходит из рук в руки, и спрогнозировать исход сезона сейчас едва ли возможно.

О напряжении в этой дуэли говорят столкновения гонщиков в Сильверстоуне и Монце – едва ли кто-то возьмется утверждать, что в финальной части сезона мы не увидим похожих эпизодов.

Сейчас модно сравнивать противостояние Макса и Льюиса с популярным сражением Айртона Сенны с Аленом Простом. Два чемпиона мира были достойными соперниками, не готовыми уступить. Из-за этого судьбу титула в 1989 и 1990 годах решали их столкновения на трассе. 

В недавнем интервью таблоиду Daily Mail глава Mercedes F1 Тото Вольф сказал: «Тот, кто впереди [в чемпионате], наверняка попробует сделать то же самое, что в годы Сенны и Проста.

Лично я никогда не даю никому инструкций врезаться в соперника, но если все это затянется до последней гонки, победа в которой принесет титул, то они будут сражаться жестко».

В преддверии Гран При Мексики Льюиса Хэмилтона попросили прокомментировать слова своего босса. 

«Я не читал этих слов Тото, но очень сомневаюсь, что он намекает на возможность [новых аварий], – ответил сэр семикратный. –  Мы никогда не побеждали в чемпионате за счет этого. Я никогда не выигрывал так титул и никогда не хотел. Это моя позиция.

Я здесь для того, чтобы одерживать победы правильно – благодаря чистому мастерству, целеустремленности и упорному труду».

Читайте также:

Льюис добавил, что в этом сезоне ему приходится выкладываться изо всех сил в сражении с Ферстаппеном, а сам год назвал «самых захватывающим за бог знает сколько лет».

«Знаете, прежде я уже выигрывал титулы, – объяснил британец. – Но всегда стремился побеждать правильно. А если не выходит, проигрывать тоже надо правильно: с достоинством и зная, что ты сделал все возможное и действовал верным образом. 

Это все, что в твоих силах. Ты отдаешь всего себя работе и своей команде. Если не получается, значит надо жить дальше и готовиться к новой битве».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Ферстаппен: Даже если отрыв вырастет, подход к борьбе с Льюисом не изменится
Предыдущая новость

Ферстаппен: Даже если отрыв вырастет, подход к борьбе с Льюисом не изменится
Следующая новость

Как скорость в Монако поможет Ferrari в Мексике? Леклер объяснил

Как скорость в Монако поможет Ferrari в Мексике? Леклер объяснил
Загрузить комментарии
Люк Смит Больше от
Люк Смит
Ферстаппен: Даже если отрыв вырастет, подход к борьбе с Льюисом не изменится Гран При Мексики
Формула 1

Ферстаппен: Даже если отрыв вырастет, подход к борьбе с Льюисом не изменится

Хюлькенберг отказался от перехода в IndyCar
IndyCar

Хюлькенберг отказался от перехода в IndyCar

Перес заболел утром перед гонкой в Остине Гран При США
Формула 1

Перес заболел утром перед гонкой в Остине

Льюис Хэмилтон Больше от
Льюис Хэмилтон
Хэмилтон: Если проиграю в Бразилии, то у меня проблемы Гран При Бразилии
Формула 1

Хэмилтон: Если проиграю в Бразилии, то у меня проблемы

«Оставил дверь открытой для Макса». Хэмилтон упрекнул Боттаса Гран При Мексики
Формула 1

«Оставил дверь открытой для Макса». Хэмилтон упрекнул Боттаса

Шовлин: Не повезло, что Хэмилтон стартовал лучше Боттаса Гран При Мексики
Формула 1

Шовлин: Не повезло, что Хэмилтон стартовал лучше Боттаса

Mercedes Больше от
Mercedes
Драка за бонус. Как Ферстаппен мешал Боттасу ставить лучший круг Гран При Мексики
Формула 1

Драка за бонус. Как Ферстаппен мешал Боттасу ставить лучший круг

Гран При Мексики: 6 самых интересных технических решений Гран При Мексики
Формула 1

Гран При Мексики: 6 самых интересных технических решений

Вольф: Red Bull выиграла бы и без стартовой аварии Гран При Мексики
Формула 1

Вольф: Red Bull выиграла бы и без стартовой аварии

Самое важное:

Бразильский вице-чемпион Ф1 предрек Максу победу на «Интерлагосе»
Формула 1 Формула 1

Бразильский вице-чемпион Ф1 предрек Максу победу на «Интерлагосе»

СМИ: Alpine пытается переманить главу Aston Martin
Формула 1 Формула 1

СМИ: Alpine пытается переманить главу Aston Martin

Как победить Хэмилтона? Росберг дал совет Максу
Формула 1 Формула 1

Как победить Хэмилтона? Росберг дал совет Максу

Глава Ф1 о победе Макса в Мексике: Он действовал как Шумахер
Формула 1 Формула 1

Глава Ф1 о победе Макса в Мексике: Он действовал как Шумахер

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.