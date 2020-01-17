Хэмилтон решил «стать машиной» в 2020 году
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Гонщик Mercedes пообещал выйти на совершенно новый уровень.
В инстаграме Льюис опубликовал фотографию из своего дома. Шестикратный чемпион заявил, что находится на таком высоком уровне вдохновения, что чувствует себя лучше, чем когда-либо.
«Когда я здесь, мне спокойно, я могу сосредоточиться, закалять тело и дух, чтобы я мог возвращаться год за годом. В этом году я собираюсь стать машиной, быть на другом уровне, чем когда-либо ранее! Распространяйте повсюду любовь и позитив», – написал Хэмилтон.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
Хэмилтон решил «стать машиной» в 2020 году
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