Хэмилтон решил «стать машиной» в 2020 году

В инстаграме Льюис опубликовал фотографию из своего дома. Шестикратный чемпион заявил, что находится на таком высоком уровне вдохновения, что чувствует себя лучше, чем когда-либо.

«Когда я здесь, мне спокойно, я могу сосредоточиться, закалять тело и дух, чтобы я мог возвращаться год за годом. В этом году я собираюсь стать машиной, быть на другом уровне, чем когда-либо ранее! Распространяйте повсюду любовь и позитив», – написал Хэмилтон.