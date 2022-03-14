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Формула 1 Новости

Хэмилтон решил сменить фамилию. Точнее, доработать

Пилот решил прибавить к своему полному имени девичью фамилию своей матери

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Хэмилтон решил сменить фамилию. Точнее, доработать
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В 2022 Льюис Хэмилтон будет выступать под другой фамилией, пишет газета The Telegraph. Как именно будет звучать его полное имя пока неизвестно, но гонщик уже начал процедуру оформления документов, чтобы официально добавить себе девичью фамилию матери.

О своих планах семикратный чемпион мира рассказал в разговоре с журналистами на выставке в Дубае.

«Для моей семьи очередная моя победа в чемпионате будет иметь мировое значение, – сказал Хэмилтон. – Это будет важно и для меня, мне будет приятно прославить свою фамилию Хэмилтонов. Но никто из вас, возможно, не знает, что девичья фамилия моей мамы – Ларбалестьер. И я собираюсь добавить ее к своему полному имени.

Я не совсем понимаю, почему женщина, выходя замуж, теряет свою фамилию. Я надеюсь, что фамилия моей мамы сохранится вместе с фамилией Хэмилтон. Возможно, не получится все оформить к предстоящему гоночному уик-энду. Но я уже работаю над этим».

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