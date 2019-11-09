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Формула 1 / Новость

Хэмилтон решил остаться с Mercedes и после Ф1

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Хэмилтон решил остаться с Mercedes и после Ф1
Автор:
, редактор отдела (Autosport)
9 нояб. 2019 г., 12:40

Шестикратный чемпион мира рассказал, что идея продолжения сотрудничестве со штутгартской маркой в других гоночных сериях кажется ему весьма привлекательной.

Гран При США принес Льюису Хэмилтону очередной титул – из шести побед в чемпионате мира британец добыл пять в составе команды Mercedes и все до единого на моторах немецкой марки. 

Действующий контракт пилота рассчитан до конца 2020 года, и хотя сам он намекал, что рассчитывает продолжать выступления и после этого срока, новый регламент Ф1 может изменить расстановку сил в пелотоне и повлиять на решение Хэмилтона. 

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«Никакого решения пока нет, но я точно получаю удовольствие от того, что делаю сейчас. потому не виду причин останавливаться, – объяснил гонщик в Остине. – Когда есть вызов, а новые правила являются невероятным вызовом для меня как для пилота, это возможность проявить свои умения, показать, чему я научился за эти годы и помочь команде выбрать нужное направление, построить самую быструю машину и совершенствовать ее. 

Я не вижу себя где-то еще. Мне очень нравится в Mercedes. Я рад, что являюсь частью этого бренда и его истории. Так что основная идея – остаться с Mercedes в Ф1. Я выступаю за них с 13-летнего возраста, это началось еще до Формулы 1. Сейчас я тесно связан с Daimler и намерен продолжать после [завершения карьеры в Ф1], это очень привлекает меня. Посмотрим, как все сложится».

В настоящий момент у Mercedes, помимо Ф1, есть гоночная программа в Формуле Е и соревнованиях Гран Туризмо.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Команды Mercedes В Магазин
Автор Скотт Митчелл

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