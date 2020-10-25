Хэмилтон: Решил, что смогу обогнать Боттаса

Льюис Хэмилтон потерял две позиции на старте Гран При Португалии, но позднее смог отыграть их и выиграл гонку. После финиша пилот Mercedes объяснил, что плохо начал заезд из-за проблем с прогревом резины.

«Сегодня все дело было в температуре, – цитирует Хэмилтона Sky Sports. – Что-то было с настройками. Я хорошо стартовал, но к седьмому повороту началась избыточная поворачиваемость. Надо было попытаться отбиться от Валттери, но я решил, что позже его обгоню. Так и сделал».

Победа в Португалии стала для Хэмилтона 92-й в карьере, что является рекордом всей Формулы 1.

«Я и мечтать не мог о таких достижениях, – заверил британец. – У меня не было волшебного шара, когда я переходил в эту команду. Но вот где я теперь, и из каждого дня я стараюсь выжать максимум».