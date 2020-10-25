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Формула 1 / Гран При Португалии / Новость

Хэмилтон: Решил, что смогу обогнать Боттаса

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Хэмилтон: Решил, что смогу обогнать Боттаса
Автор:
, редактор

Льюис объяснил, что пропустив напарника на старте верил, что позже вернет позицию

Льюис Хэмилтон потерял две позиции на старте Гран При Португалии, но позднее смог отыграть их и выиграл гонку. После финиша пилот Mercedes объяснил, что плохо начал заезд из-за проблем с прогревом резины. 

«Сегодня все дело было в температуре, – цитирует Хэмилтона Sky Sports. – Что-то было с настройками. Я хорошо стартовал, но к седьмому повороту началась избыточная поворачиваемость. Надо было попытаться отбиться от Валттери, но я решил, что позже его обгоню. Так и сделал».

Победа в Португалии стала для Хэмилтона 92-й в карьере, что является рекордом всей Формулы 1. 

«Я и мечтать не мог о таких достижениях, – заверил британец. – У меня не было волшебного шара, когда я переходил в эту команду. Но вот где я теперь, и из каждого дня я стараюсь выжать максимум».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Пилоты Льюис Хэмилтон
Команды Mercedes
Автор Иван Матушкин

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