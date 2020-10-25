Хэмилтон: Решил, что смогу обогнать Боттаса
Льюис объяснил, что пропустив напарника на старте верил, что позже вернет позицию
Льюис Хэмилтон потерял две позиции на старте Гран При Португалии, но позднее смог отыграть их и выиграл гонку. После финиша пилот Mercedes объяснил, что плохо начал заезд из-за проблем с прогревом резины.
«Сегодня все дело было в температуре, – цитирует Хэмилтона Sky Sports. – Что-то было с настройками. Я хорошо стартовал, но к седьмому повороту началась избыточная поворачиваемость. Надо было попытаться отбиться от Валттери, но я решил, что позже его обгоню. Так и сделал».
Победа в Португалии стала для Хэмилтона 92-й в карьере, что является рекордом всей Формулы 1.
«Я и мечтать не мог о таких достижениях, – заверил британец. – У меня не было волшебного шара, когда я переходил в эту команду. Но вот где я теперь, и из каждого дня я стараюсь выжать максимум».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Португалии
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон
|Команды
|Mercedes
|Автор
|Иван Матушкин