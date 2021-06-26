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Формула 1 / Гран При Штирии Новости

Хэмилтон: Red Bull выигрывает у нас четверть секунды с круга

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Льюис надеется на сюрпризы в борьбе с Максом

Хэмилтон: Red Bull выигрывает у нас четверть секунды с круга

Льюис Хэмилтон стал третьим в квалификации Гран При Штирии, но после штрафа Валттери Боттаса окажется вторым на стартовой решетке. Пилот Mercedes заверил, что выступить лучше он просто не мог.

«Это была не лучшая наша квалификация, но я сделал все, что мог, – сказал Хэмилтон. – После штрафа [Боттаса], я все равно оказался на первом ряду. Так что завтра буду бороться».

Хэмилтон уверен, что по чистому темпу Mercedes не сможет тягаться с Red Bull. Но надежд на победу семикратный чемпион не утратил:

«В целом по ходу уик-энда у них четверть секунды преимущества над нами. В квалификации мы смогли приблизиться. Но в гоночном режиме вчера они были быстрее на 0,25 секунды. Интересно посмотреть, справимся мы с этим завтра или нет. Не думаю, что чистого темпа нам хватит, чтобы их обойти. Но мы можем удержаться в борьбе. 

Это что касается чистого темпа. Но может, завтра будет какой-то сюрприз. Может, пойдет дождь. Кто знает?»

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